Pokémon GO verspricht bessere Lockmodule – Jetzt schimpfen Trainer über heimlichen Nerf

In Pokémon GO sollte es während des Día de Muertos-Events einen besonderen Bonus rund um die Lockmodule geben, doch nun schimpfen einige Trainer über einen heimlichen Nerf. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es dabei geht.

Um welchen Bonus geht es? Am 01. und 02. November veranstaltete Niantic das Event „Día de Muertos“, also der Tag der Toten. Zu diesem Anlass konnten sich Trainer nicht nur über thematisch passende Spawns freuen, sondern sollten auch von dem einen oder anderen Bonus profitieren.

Einer dieser Boni umfasste eine verlängerte Laufzeit von Lockmodulen. So konntet ihr statt den üblichen 30 Minuten ganze 90 Minuten Pokémon fangen, was euch eigentlich eine größere Ausbeute bescheren sollte. Doch nun häufen sich die Berichte von Trainern über einen heimlichen Nerf. Wir erklären euch, was passiert ist.

Trainer fragen sich „Sind die Lockmodule defekt?“

Was berichten die Trainer? Einige Trainer haben den Lockmodul-Bonus während des Día de Muertos genutzt und festgestellt, dass gar nicht so viele Monster gespawnt sind, wie eigentlich erwartet.

Für gewöhnlich tauchen die angelockten Pokémon bei einem normalen Lockmodul nämlich in einem Abstand von etwa 3 Minuten rund um den Pokéstop auf. Bei einem Premium-Modul, wie Magnet- oder Regen-Modulen, sogar circa alle 90 Sekunden, doch während des Events dauerte das um einiges länger.

So schreibt der reddit-User nom101 in seinem Beitrag (via reddit.com): „Sind die Lockmodule defekt? Ich sitze hier mit Freunden an zwei PokéStops, an denen Magnet-Lockmodule aktiv sind. Unter normalen Umständen würden wir erwarten, dass alle 1,5 Minuten ein Pokémon auftaucht. Wir hatten das Gefühl, dass das nicht der Fall ist … . Wir haben die Zeit gestoppt und es dauert etwa 4,5 bis 5 Minuten, bis ein neues Pokémon spawnte. Die Magnet-Module scheinen in diesem Fall verschwendet zu sein.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Somit hat nom101 in den 90 Minuten ungefähr die gleiche Menge Monster gefangen, wie normalerweise in den 30 Minuten. Das ist besonders deshalb ärgerlich, da die Lockmodule in der Regel nur im Ingame-Shop erhältlich sind und dort mit 100 Münzen für ein normales Modul sowie mit 180 Münzen für ein Premium-Modul auch verhältnismäßig kostenintensiv sind.

Haben andere Trainer ähnliche Erfahrungen gemacht?

Durch die Kommentare wird schnell klar, dass es nom101 und seinen Freunden nicht allein so erging, denn auch andere Trainer berichten von ähnlichen Beobachtungen. So haben auch diese sowohl durch die normalen Module als auch durch die Premium-Module vergleichsweise weniger Spawns erhalten.

Und auch der größte deutschsprachige Pokémon GO-YouTuber Spieletrend ist auf diesen Fehler aufmerksam geworden. Daniel „Spieletrend“ Schilling ist bereits seit längerem über das derzeitige Vorgehen von Niantic sauer und zog erst kürzlich eine harte Bilanz zu Pokémon GO. Nun hat er sich über seinen Twitter-Account auch zur Problematik rund um die Lockmodule Luft gemacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dort fordert er andere betroffene Spieler auf, sich an den Niantic-Support zu wenden und sie auf den Fehler aufmerksam zu machen. So schreibt er Folgendes:

Habt ihr während des aktuellen Events Lockmodule verwendet? Fragt @NianticHelp, warum sie die Spawn-Rate gesenkt haben, während sie gleichzeitig mit einer Lockdauer von 90 Minuten werben. Premium-Module spawnen normalerweise alle 90 Sekunden ein Pokémon, während des Events erscheint ein Pokémon alle 270 Sekunden. Spieletrend via Twitter

Harte Vorwürfe gegen Niantic: Darüber hinaus geht er noch einen Schritt weiter und macht den Entwicklern von Pokémon GO ordentlich Vorwürfe. So kann man auf Twitter folgendes von Spieletrend lesen:

Werden sie jedes einzelne Modul zurückerstatten? Werden sie dies wieder unter den Teppich kehren? Oder betrügen sie an diesem Punkt absichtlich die Community? Existiert die sogenannte Task Force tatsächlich oder war sie die ganze Zeit ein getarntes Zorua? Spieletrend via Twitter

Grund für diese Spitzen sind die zahlreichen Fehler, die sich Niantic in den letzten Monaten geleistet hat. So sollte erst in der vergangenen Woche das neue „Ditto-Pokémon“ zur Rampenlicht-Stunde seinen Release feiern. Aufgrund von Problemen wurde das Zorua-Debüt dann doch abgesagt.

Und auch bei einem zweiten Release-Versuch kam es erneut zu Fehlern, weshalb Niantic einschritt und die Nutzung von Auto-Catchern wie des GO Plus unterband.

Was sagt Niantic zum Fehler mit den Lockmodulen? Was zu den Problemen mit den Lockmodulen geführt hat, ist derzeit nicht offiziell bekannt. Der reddit-User CarpetDeep ist sich jedoch sicher, dass sich durch einen Fehler nicht nur die Laufzeit des Moduls verdreifacht hat, sondern eben auch die entsprechende Spawn-Zeit (via reddit.com).

Niantic hat sich selbst zu dem Fehler bislang allerdings noch nicht zu Wort gemeldet. Somit gibt es auch noch keine näheren Informationen darüber, ob und wie Pokémon GO die betroffenen Spieler entschädigen wird. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Habt ihr aus den Lockmodulen während des Events auch weniger Spawns bekommen? Welche Module nutzt ihr am liebsten? Oder findet ihr das Item eher uninteressant? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO steht in den kommenden Wochen einiges an. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich besonders lohnen.