Pokémon GO: Alle Feldforschungen im November 2022 – 6 Monster, die sich lohnen

Im November 2022 stehen euch in Pokémon GO wieder neue Feldforschungen zur Verfügung. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, auf welche Aufgaben und Belohnungen ihr euch in diesem Monat freuen könnt und zeigen euch, welche Monster sich davon lohnen.

Was sind Feldforschungen? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit euch an den PokéStops sogenannte Feldforschungen zu erdrehen. Dabei handelt es sich um zusätzliche Quests, durch die ihr euch verschiedene Belohnungen sichern könnt.

Jeden Monat wechselt Niantic jedoch die Inhalte dieser Aufgaben. Zum Start des Novembers war es wieder soweit und wir zeigen euch, welche Feldforschungen euch in den kommenden Wochen im Spiel erwarten.

Feldforschungen November 2022 – Alle Inhalte

Im November erwarten euch an den PokéStops wieder jede Menge Feldforschungen. Diese könnt ihr euch täglich sichern, indem ihr am PokéStop dreht. Die Aufgaben findet ihr dann in der Übersicht eurer „Feld“-Ansicht im Spiel. Zum Lösen habt ihr unbegrenzt Zeit.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch in der nachfolgenden Grafik alle Aufgaben und Belohnungen der Feldforschungen im November zusammengefasst. Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir außerdem mit den entsprechenden Shiny-Sternchen versehen.

Alle Feldforschungen im November 2022

Diese 6 Monster lohnen sich am meisten

Durch das Lösen der Feldforschungen habt ihr die Gelegenheit jeder Menge Pokémon zu begegnen. Dabei sind die gefangenen Exemplare aus diesen Belohnungen in der Regel auch nochmal etwas stärker, als das bei einem Großteil der wilden Spawns der Fall ist. Das kann vor allem für den Einsatz in Raids wichtig sein.

Doch auch das eine oder andere seltenere Exemplar wird es in den Belohnungen zu finden geben. Welche Pokémon sich davon im November am meisten lohnen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Tanhel: Wer auf der Suche nach einem starken Stahl-Angreifer für sein Team ist, sollte sich Tanhel sichern. Das Stahl- und Psycho-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation lässt sich nämlich zu Metagross weiterentwickeln, was eines der besten Stahl-Angreifer im Spiel ist. Haltet also nach der Aufgabe „Brüte 2 Eier aus“ Ausschau.

Tanhel

Kaumalat: Eine weitere starke Weiterentwicklung in Pokémon GO besitzt Kaumalat. Das Drachen- und Boden-Pokémon lässt sich nämlich zu Knakrack weiterentwickeln, was mit seinen hohen Werten und starken Movesets zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Außerdem ist Kaumalta vergleichsweise selten im Spiel zu finden, deshalb solltet ihr euch eine Begegnung nicht entgehen lassen. Allerdings ist die Aufgabe hierzu auch entsprechend anspruchsvoll. Um es zu bekommen, müsst ihr nämlich zunächst 3 fabelhafte Würfe hintereinander treffen. Sucht euch dazu am besten ein Pokémon, was einen großen Fangkreis hat.

Kaumalat

Trasla: Auch wenn das Psycho- und Fee-Pokémon selbst nicht besonders hohe Werte hat, verfügt es über zwei starke Weiterentwicklungen. So können Galagladi und Guardevoir vor allem als zwei der besten Psycho-Angreifer überzeugen.

Guardevoir ist darüber hinaus einer der besten Fee-Angreifer. Das kommt euch besonders im Kampf gegen die neue Ultrabestie Schlingking zu Gute. Hinzu kommt, dass die Aufgabe „Drehe 5 PokéStops oder Arenen“ ziemlich leicht zu lösen ist und keinen größeren Aufwand bedarf.

Trasla

Kadabra: Neben Trasla habt ihr außerdem im November die Möglichkeit auf das Psycho-Pokémon Kadabra zu treffen. Dieses lässt sich zu Simsala weiterentwickeln, was ebenfalls eines der besten Psycho-Angreifer in Pokémon GO ist.

Außerdem verfügt es über eine temporäre Mega-Entwicklung. Mit Mega-Simsala seid ihr im Kampf nochmal etwas stärker und erhöht darüber hinaus im Raid auch die Psycho-Attacken aller anderen Monster.

Kadabra

Um euch Kadabra aus der entsprechenden Quest zu sichern, müsst ihr lediglich ein Pokémon tauschen. Das sollte also kein Problem und schnell zu lösen sein. Allerdings könnt ihr Kadabra nicht als Shiny fangen.

Karpador: Ein Pokémon, was ihr direkt in zwei Quests finden könnt, ist Karpador. Das Wasser-Pokémon verfügt mit Garados über einen der besten Wasser-Angreifer in Pokémon GO. Genau wie Simsala besitzt auch Garados eine Mega-Entwicklung, von der ihr besonders in Raid-Kämpfen profitieren könnt. So verstärkt es dort Wasser- und Unlicht-Attacken.

Darüber hinaus benötigt ihr jede Menge Karpador zum Erreichen der Platin-Medaille „Angler“. Für diese müsst ihr nämlich 1.000 große Exemplare fangen. Die beiden Quests „Fange 7 Pokémon“ und „Schicke 3 Geschenke an Freunde“ bieten euch so die Chance diesem Abzeichen etwas näher zu kommen.

Karpador

Pandir: Ein weiteres Monster, dass ihr im November nicht verpassen solltet, ist Pandir. Das Pokémon ist zwar nicht besonders stark und damit weniger für den Einsatz in Raids geeignet, allerdings bekommt ihr es derzeit nur aus den Feldforschungen. Es ist somit entsprechend selten.

Da es insgesamt 9 verschiedene Fellmusterungen besitzt, lohnt es sich für alle Spieler, die sich ein Exemplar für den PokéDex sichern wollen. Im November erwartet euch das Fellmuster 5. Dafür müsst ihr euch aber auch ordentlich ins Zeug legen und 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander treffen. Mit etwas Glück erhaltet ihr es dann sogar als Shiny.

Pandir (Fellmuster 5)

Wie findet ihr die Aufgaben und Belohnungen der Feldforschungen im November? Welches Pokémon wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und welche Monster wünscht ihr euch im Dezember in den Quests? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir haben euch alle Events im November zusammengefasst und zeigen, welche sich besonders lohnen.