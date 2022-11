Heute, am 05. November 2022, läuft in Pokémon GO der Community Day Classic mit Dratini, zu dem ihr euch wieder eine Spezialforschung im Ingame-Shop sichern könnt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten.

Was ist das für ein Ticket? In Pokémon GO findet heute, am 05. November 2022, der Community Day Classic mit Dratini statt. Genau wie ihr es von den regulären Community Days kennt, wird es auch heute wieder ein entsprechendes Event-Ticket geben, was euch eine besondere Spezialforschung rund um das kleine Drachen-Pokémon bringt.

Diese steht euch für knapp einen Euro im Ingame-Shop des Spiels unter dem Namen „Community Day Classic mit Dratini“ zur Verfügung. Finden könnt ihr das Ticket dort in der Kategorie „Weltweite Events“. Welche Inhalte euch im Ticket erwarten und ob sich der Kauf lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day Classic mit Dratini – Alle Inhalte

Woher stammen die Informationen? Da der Community Day Classic mit Dratini aufgrund der Zeitverschiebung in einigen Teilen der Welt schon voll im Gange ist, haben diese Trainer auch bereits einen Einblick in die Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung.

Diese teilen sie fleißig in den sozialen Netzwerken. Demnach wird es auch bei diesem Event wieder insgesamt 4 Aufgaben-Tafeln geben, die jeweils 3 Quests beinhalten. Welche das sind und über welche Belohnungen ihr euch freuen könnt, haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst.

Forschung zu Dratini 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 Dratini Begegnung mit Dratini Lande 5 gute Würfe 20 Dratini-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel erledigt und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem 2.000 Sternenstaub, einen Rauch und eine Begegnung mit Dratini.

Forschung zu Dratini 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Dratini 30 Dratini-Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Dragonir Entwickle 3 Dratini 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel erledigt und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr 1.500 EP, ein Lockmodul sowie eine Begegnung mit Dratini.

Forschung zu Dratini 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 50 Dratini-Bonbons Entwickle ein Dragonir 1 Glücks-Ei Verschicke 10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel erledigt und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr 2.500 EP, ein Rocket-Radar sowie 15 Hyperbälle.

Forschung zu Dratini 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2 silberne Sananabeeren Bereits erledigt! Begegnung mit Dratini Bereits erledigt! 3.500 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel erledigt und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr 3.000 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit Dragoran.

Lohnt sich das Ticket zum C-Day Classic mit Dratini?

Das müsst ihr beachten: Vergleicht man den Ticket-Preis von knapp einem Euro mit dem eigentlichen Wert der Gegenstände im Ingame-Shop, dann wird schnell klar, dass ihr mit dem Ticket einen deutlich höheren Gegenwert bekommt. So würdet ihr im Shop für die einzelnen Items folgendes zahlen:

Für einen Rauch bezahlt ihr im Shop 40 Münzen, also ungefähr 0,40 Euro.

Das Rocket-Radar hat einen Wert von 200 Münzen, was etwa 2,00 Euro entspricht.

Gegen 80 Münzen erhaltet ihr ein Glücks-Ei. Das sind circa 0,80 Euro.

Um euch ein Lockmodul zu sichern, müsst ihr 100 Münzen zahlen, was rund 1,00 Euro entspricht.

Hinzu kommt, dass ihr aus der Spezialforschung außerdem noch jede Menge Bälle, Beeren, Sonderbonbons, Erfahrungspunkte und Sternenstaub erhaltet, die ihr für euren Fortschritt in Pokémon GO gut gebrauchen könnt.

Für wen lohnt sich das Ticket? Das Event-Ticket ist vor allem für Spieler interessant, die sich die Items aus der Belohnung ohnehin im Ingame-Shop gekauft hätten. Dadurch könnt ihr einige Münzen sparen.

Wer diese Items derzeit aber nicht benötigt, der kann den Community Day Classic aber auch ganz ohne die Spezialforschung und den Kauf des Tickets spielen. Euch entstehen dadurch keine Nachteile.

Wie findet ihr die Spezialforschung zu Dratini? Werdet ihr euch das Event-Ticket kaufen? Oder spart ihr euch das Geld lieber für den Community Day mit Teddiursa am 12. November? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.