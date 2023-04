Pokémon GO: Neue Funde zum Meisterball – Was wir bisher zum Item wissen

In Pokémon GO könnte es bald einen Meisterball zum Fangen der kleinen Taschenmonster geben, denn neuen Funde lassen Trainer auf einen baldigen Release hoffen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was zum neuen Item bereits bekannt ist.

Was ist der Meisterball? Beim Meisterball handelt es sich um den stärksten Ball der Pokémon-Welt. Im Gegensatz zu den anderen Bällen in Pokémon GO erhöht der Meisterball nicht einfach nur eure Chance, ein Monster zu fangen, sondern mit diesem ist euch der Fang sicher. Ein Monster kann aus einem Meisterball nämlich nicht flüchten.

Das macht es vor allem für legendäre Pokémon interessant, weshalb sich Spieler das lilafarbene Item bereits seit langem auch in Pokémon GO wünschen. Den neuesten Funden der PokeMiners nach zu urteilen, könnte es aber möglicherweise bald so weit sein. Wir zeigen euch nachfolgend, was bereits zum neuen Item bekannt ist.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen im Spielcode von Pokémon GO nach neuen Informationen suchen. Diese Funde stellen sie dann anderen Trainern öffentlich zur Verfügung und zeigen so bereits im Voraus, welche neuen Features und Inhalte im Spiel geplant sind.



Auch wenn sie sich bislang als zuverlässige Quelle erwiesen haben, handelt es sich bei den Daten nicht um offizielle Informationen. Somit kann Niantic diese Inhalte auch immer noch ändern oder sich sogar gegen einen Release entscheiden.

Das ist über den Meisterball in Pokémon GO bereits bekannt

Tutorial zum neuen Meisterball: Die PokeMiners sind bereits im Februar auf die ersten Informationen zum neuen Ball gestoßen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in den Spieldaten jedoch lediglich ein Tutorial zum neuen Item angelegt, mehr war noch nicht bekannt.

Neue Inhalte beim Fangen: Nun haben die PokeMiners weitere Informationen zum Meisterball entdeckt (via pokeminers.com). Allen voran wurden verschiedene Änderungen im Hintergrund vorgenommen. So soll es in Raids zukünftig eine Ballauswahl geben. Hierbei wird vermutet, dass man dort dann den Meisterball auswählen kann.

Außerdem wurde wohl eine besondere Sequenz für das Werfen des Meisterballs hinterlegt. Und auch eine neue Warnung soll ins Spiel eingebaut wurden sein. So sollt ihr bald einen Hinweis bekommen, wenn ihr zum Fangen nur noch einen letzten Ball zur Verfügung habt.

Neue Assets zum Meisterball gefunden

Neben einigen neuen Texten rund ums Fangen wurden nun auch die ersten Bilder im Zusammenhang mit dem neuen Meisterball im Spielcode hinterlegt, wie man im Tweet der PokeMiners sehen kann:

So wurden nicht nur eine Reihe von neuen Rocket-Inhalten, die auf kommende Crypto-Raids hindeuten, dem Spielcode hinzugefügt, sondern auch ein sogenannter “Meisterball-Container”. Dabei scheint es sich um eine besondere Aufbewahrung des Balls zu handeln, der sogar über eine eigene Animation verfügt. Wie dieser in Aktion aussieht, zeigt ein das nachfolgende Video der PokeMiners:

Wie und wann kann man den Meisterball bekommen?

Wie erhält man den Ball? Im Zusammenhang mit dem neuen Meisterball-Container und dessen Animation haben einige Trainer bereits eine Vermutung, auf welchem Weg man an den begehrten Ball kommt.

So könnte sich der Reddit-User Optimistic_Mystic vorstellen, dass diese Aufbewahrung ähnlich wie die Meltan-Box funktioniert und man alle paar Tage eine Aktion durchführen muss, um sie zu aktivieren. So schreibt er:

Angesichts der Animation frage ich mich, ob der Meisterball ein wiederverwendbares Item sein wird, wie die Meltan-Box, die man ‘aufladen’ und in X Tagen einen weiteren Meisterball verwenden kann. Abgesehen davon, dass man nur einen Meisterball im Spiel haben soll, halte ich das für keine allzu schlechte Idee. Ich habe das Spiel bereits verlassen, aber wenn sie Änderungen vornehmen, die mich zurück ins Spiel locken, wäre das eine effektive Strategie für dieses Gimmick. Optimistic_Mystic via reddit.com

Wie die PokeMiners in ihrem Twitter-Beitrag vom 22. April mitteilen, soll es den Meisterball aber zukünftig voraussichtlich aus Forschungsaufgaben geben (via twitter.com). Wie oft man diese bekommen kann und ob man mehr als einen in der Aufbewahrung stapeln kann, ist bislang jedoch noch nicht bekannt. Auch ob hierbei der Meisterball-Container eine Rolle spielen wird, ist noch offen.

Wann wird er endlich ins Spiel kommen? Ein mögliches Release-Datum geht aus den Funden der PokeMiners bislang nicht hervor. Wann und wie es so weit sein wird, bleibt für den Moment also nur abzuwarten. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, erfahrt ihr es hier bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die Aussichten, dass es bald einen Meisterball im Spiel geben könnte? Gehört ihr auch zu den Trainern, die sehnsüchtig darauf warten? Oder kommt ihr mit den vorhandenen Bällen super zurecht? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

