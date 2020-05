In letzter Zeit legte Pokémon GO immer wieder mit neuen Features nach. Eines fiel bei der Menge an Neuerungen fast unter den Tisch – dabei kann es Events wie den Community Day viel besser machen.

Was ist das für ein Feature? Pokémon GO hat in der vergangenen Woche nicht nur neue Bonus-Quests, sondern auch ein neues Feature eingeführt, das eure Items betrifft. Und zwar solche, die euch über einen bestimmten Zeitraum Boni bringen. Also etwa:

Glückseier

Sternenstücke

Rauch

Diese Gegenstände könnt ihr nun, im Gegensatz zu vorher, stapeln. Es ist also möglich, den Zeitraum von beispielsweise einer halben Stunde, in denen eure Glückseier aktiv sind, direkt zu verlängern, indem ihr mehrere Items auf einmal einsetzt. Bis zu 24 Stunden könnt ihr Items nun laufen lassen.

Items könnt ihr jetzt stapeln

So machen Item-Stapel den Community Day besser

Das nützt das Feature bei Events: Das Feature ist grundsätzlich nur eine kleine Änderung, die sich aber als sehr nützlich herausstellen könnte. Events wie der Community Day, oder auch das aktuelle Nostalgie-Event, können die Effekte dieser Items von Haus aus verbessern. Etwa, indem sie länger laufen oder stärkere Auswirkungen haben.

Wenn man zu Anfang eines Community Days solche Items aktiviert, versucht man natürlich, möglichst viele Boni durch den Einsatz der Items einzusacken. Im Laufe des Events kann es aber passieren, dass man nicht daran denkt, Items nach ihrem Ablauf zu erneuern. So können Boni, zumindest eine Zeit lang, verpasst werden.

Mithilfe des neuen Features kann man nun einfach von Anfang an den kompletten Zeitraum abdecken und sich auf das Fangen von Pokémon konzentrieren.

Auch für das aktuelle Spielen von zu Hause aus lohnt sich das Stapel-Feature. Ihr habt etwa die Möglichkeit, eure Rauch-Items auf den ganzen Tag auszubreiten und so mehr Spawns zu haben, ohne zwischendurch wieder in euren Beutel zurückkehren.

Ebenfalls beim Zuhause-Spielen helfen die neuen Fern-Raids. Aktuell könnt ihr euch beispielsweise Darkrai als Raid-Boss schnappen – von zu Hause aus.