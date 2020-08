Pokémon GO: Hyperbonus 2020 – Alle Quests und Belohnungen der Forschung

In Pokémon GO ist die befristete Forschung für den Hyperbonus 2020 gestartet. Wir zeigen euch alle Quests, Belohnungen und Tipps, um die Forschung leicht zu lösen.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO startete am Abend des 31. Juli die Drachen-Woche als erster Teil des Hyperbonus 2020. Für euch bedeutet das, dass nun einige Boni aktiv sind. Andere Pokémon spawnen in der Wildnis und auch aus Eiern erscheinen andere Monster.

Dazu gibt es eine befristete Forschung, dessen Erledigung euch mit Kapuno belohnt. Wir zeigen euch hier alle Schritte und Belohnungen der Forschung.

Die Forschung könnt ihr noch bis zum Ende der Drachen-Woche, am 7. August, lösen.

Befristete Forschung mit Kapuno – Alle Quests

Diese Forschung besteht aus 5 Schritten mit jeweils 3 Quests. Zu den Belohnungen gehören Erfahrungspunkte, Bälle, Sternenstaub, Beleber, TMs und Begegnungen mit Pokémon.

Ultra Unlock Schritt 1

Aufgabe Belohnung Nutze 3x Power-Up bei Pokémon 3x Hypertrank Lande 5 gute Würfe 500 EP Fange 3 Pokémon vom Typ Drache 5x Pokéball

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 500 Sternenstaub, 1x Silberne Sananabeere und eine Begegnung mit Dratini.

Ultra Unlock Schritt 2

Aufgabe Belohnung Entwickle 3 Pokémon 3x Beleber Lande 7 großartige Würfe 300 EP Fange 5 Pokémon vom Typ Drache 7 Pokébälle

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 500 Sternenstaub, 1x Silberne Sananabeere und eine Begegnung mit Kindwurm.

Ultra Unlock Schritt 3

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Raid 1x Lade-TM Lande einen fabelhaften Wurf 1.000 EP Fange 7 Pokémon vom Typ Drache 5 Superbälle

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1.000 Sternenstaub, 1x Silberne Sananabeere und eine Begegnung mit Kapuno.

Ultra Unlock Schritt 4

Aufgabe Belohnung Besiege 3 Rocket Rüpel 1x Drachenschuppe Lande 3 fabelhafte Würfe 1.500 EP Fange 9 verschiedene Arten von Pokémon 7 Superbälle

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1.000 Sternenstaub, 1x Silberne Sananabeere und eine Begegnung mit Kokowei.

Ultra Unlock Schritt 5

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.500 EP Bereits erledigt 2.500 EP Bereits erledigt 2.500 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1.000 Sternenstaub, 1x Silberne Sananabeere und eine Begegnung mit Kapuno.

Tipps für die Quests

Wo finde ich Drachen-Pokémon? Durch die Drachen-Woche spawnen jetzt vermehrt Drachen-Pokémon in der Wildnis. Am besten aktiviert ihr dazu auch noch das Rauch-Item. Damit lockt ihr noch weitere Pokémon an. Die sind zwar nicht ausschließlich vom Typ Drache, helfen euch aber auch bei den Fang-Quests.

Fabelhafte Würfe landen: Diese Würfe trefft ihr am besten bei Pokémon, die eine große „Zielscheibe“ haben. Bei den aktuellen Spawns durch den Rauch wäre das unter anderem Mogelbaum. Auch Dratini bietet sich für diese Aufgabe an.

Wer ein zappeliges Pokémon vor sich hat, nutzt am besten eine Nanabbeere, damit das Monster stillhält und ihr für den fabelhaften Wurf gut zielen könnt.

Nach der Drachen-Woche starten noch zwei weitere Event-Wochen in Pokémon GO. Diese bieten euch neue Spawns, Raidbosse, Shinys und mehr.