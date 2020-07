Season 3 der Kampfliga in Pokémon GO ist gestartet. Wir zeigen euch Belohnungen, neue Attacken und veränderte Schadenswerte.

Was ist neu in der Kampfliga? Am Abend des 27. Juli um 22:00 Uhr startete die 3. Season in der Kampfliga von Pokémon GO. Trainer konnten sich nun die Belohnungen für den Abschluss von Season 2 abholen und starten jetzt im neuen Kapitel von vorne.

Die wichtigsten Daten von Season 3

Die Ligen wechseln wieder: Wie ihr das schon aus Pokémon GO kennt, wechseln die verschiedenen Ligen. Während einer bestimmten Zeit ist die Superliga aktiv, dann die Hyperliga, dann die Meisterliga, später sogar alle drei Ligen zusammen.

Superliga: Vom 27. Juli um 22:00 Uhr bis 10. August um 22:00 Uhr

Hyperliga und Premier Cup: Vom 10. August um 22:00 Uhr bis 24. August um 22:00 Uhr Dieser Premier Cup hat ein WP-Limit von 2500

Meisterliga und Premier Cup: Vom 24. August um 22:00 Uhr bis 7. September um 22:00 Uhr Dieser Premier Cup hat kein WP-Limit

Alle drei Ligen + Premier Cup: Vom 7. September um 22:00 Uhr bis 14. September um 22:00 Uhr Dieser Premier Cup hat ebenfalls kein WP-Limit



Der Premier Cup funktioniert ähnlich wie die normale Liga – doch die legendären Pokémon müssen draußen bleiben.

Wann startet Season 4? Die nächste Season beginnt dann am Montag, dem 14. September 2020 um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Bedenkt, dass es sich hierbei um vorläufige Angaben der Daten hält. Möglicherweise verändert Niantic dies im Laufe der Saison noch.

Was ist neu? Flying Cup und Belohnungen

Das hat sich verändert: Zu dem Premier Cup kommt nun auch der Flying Cup ins Spiel, der in Season 3 startet. Während dieses Cups dürfen Trainer nur mit Flug-Pokémon kämpfen.

Ein Datum dafür gibt es noch nicht, doch Niantic erklärt: „Der Flying Cup wird während eines bevorstehenden Events veranstaltet – weitere Details folgen bald.“ Er kürzlich fand man bei einem Leak ein passendes Event mit Taubsi.

Diese garantierten Belohnungen erwarten euch beim Erreichen des jeweiligen Rangs in Season 3:

Ab Rang 1: Tauboss

Ab Rang 4: Galar-Zigzachs

Ab Rang 7: Galar-Porenta

Ab Rang 8: Geronimatz

Ab Rang 9: Zurrokex

Ab Rang 10: Wrestler-Pikachu

Erreicht ihr Rang 10, erhaltet ihr außerdem eine Avatar-Pose und ein Accessoire. Habt ihr am Ende von Season 3 mindestens Rang 7 erreicht, erhaltet ihr als Belohnung eine Top-Sofort-TM.

Bei Premium-Kämpfen gibts nun nach dem vierten Sieg Sonderbonbons. Allerdings nur noch sechs statt acht Stück.

Änderungen bei Attacken in Season 3

Die folgenden Attacken wurden nun verändert:

Bohrschnabel: Die Lade-Attacke vom Typ Flug verursacht jetzt im PvE und PvP mehr Schaden – Statt 60 nun 65

Die Lade-Attacke vom Typ Flug verursacht jetzt im PvE und PvP mehr Schaden – Statt 60 nun 65 Sturzflug: Die Lade-Attacke vom Typ Flug verursacht jetzt mehr Schaden (im PvP und in Raids) und senkt dabei aber auch den Angriff des Pokémon stark – Statt 90 Schaden nun 130

Die Lade-Attacke vom Typ Flug verursacht jetzt mehr Schaden (im PvP und in Raids) und senkt dabei aber auch den Angriff des Pokémon stark – Statt 90 Schaden nun 130 Plage: Die Sofort-Attacke vom Typ Käfer erzeugt im PvP schneller Energie – +12 statt +11

Die Sofort-Attacke vom Typ Käfer erzeugt im PvP schneller Energie – +12 statt +11 Bürde: Die Sofort-Attacke vom Typ Geist erzeugt jetzt schneller Energie – Im PvP +12 statt +11 und im PvE +16 statt +15

Die Sofort-Attacke vom Typ Geist erzeugt jetzt schneller Energie – Im PvP +12 statt +11 und im PvE +16 statt +15 Pulverschnee: Die Sofort-Attacke vom Typ Eis verursacht im PvP mehr Schaden – Statt 4 nun 5

Die Sofort-Attacke vom Typ Eis verursacht im PvP mehr Schaden – Statt 4 nun 5 Blizzard: Die Lade-Attacke vom Typ Eis verursacht im PvP jetzt mehr Schaden – Statt 130 nun 140

Die Lade-Attacke vom Typ Eis verursacht im PvP jetzt mehr Schaden – Statt 130 nun 140 Lichtkanone: Die Lade-Attacke vom Typ Stahl muss im PvP jetzt länger aufgeladen werden – Benötigt nun 70 statt 65 Punkte

Die Lade-Attacke vom Typ Stahl muss im PvP jetzt länger aufgeladen werden – Benötigt nun 70 statt 65 Punkte Fokusstoß: Die Lade-Attacke vom Typ Kampf verursacht jetzt weniger Schaden im PvP – Statt 150 nun 140

Die Lade-Attacke vom Typ Kampf verursacht jetzt weniger Schaden im PvP – Statt 150 nun 140 Mondgewalt: Die Lade-Attacke vom Typ Fee senkt den Angriff des Gegners im PvP jetzt seltener – Die Chance liegt nun bei 10 % statt bei 30 %

Dazu gibt es neue Attacken für einige Pokémon. Niantic schreibt dazu:

Washakwil, Nahkampf: Washakwil kann gegnerische Pokémon vom Typ Gestein und Stahl jetzt effektiver dazu bringen, Schutzschilde einzusetzen. Rexblisar, Meteorologe vom Typ Eis: Diese Lade-Attacke vom Typ Eis passt perfekt zu einem Pokémon, das sich am liebsten bei Schneefall zeigt. Pelipper, Meteorologe vom Typ Wasser: Diese Lade-Attacke vom Typ Wasser passt perfekt zu einem Pokémon, das sich am liebsten bei Regen zeigt. Impoleon, Bohrschnabel: Impoleon kann gegnerische Pokémon vom Typ Kampf jetzt effektiver dazu bringen, Schutzschilde einzusetzen.

Doch PvP ist nicht der einzige Inhalt, der euch in den nächsten Wochen erwartet. Weil ihr alle beim GO Fest so toll wart, gibt es drei besondere Bonus-Wochen in Pokémon GO. Da warten legendäre Pokémon und Shinys auf euch.