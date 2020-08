Pokémon GO: Quests und Raids für Mega-Pokémon? Das zeigen Dataminer jetzt

Die Mega-Entwicklungen bei Pokémon GO sind ein großes Thema bei den Trainern. Dataminer fanden jetzt neue Hinweise für Quests und Raids.

Was ist neu? Im Juni 2020 kündigte Pokémon GO die Mega-Entwicklungen für das Mobile-Game an. Seit dem finden Dataminer immer wieder neue Hinweise und Details darüber, was euch bald zu diesen besonderen Pokémon im Spiel erwartet.

Beim neuen Datamining der Pokéminers kamen jetzt neue Infos zum Vorschein, die sich auch um Quests und Raids drehen.

Neu im Thema? Was Mega-Entwicklungen sind und welche Pokémon dafür in Frage kommen, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Neue Raid-Schwierigkeit für die „Megas“?

Das wird berichtet: Wie die Pokéminers berichten, haben die Megas ihr eigenes Raid-Level. „Das haben wir vorher schon spekuliert, aber können es jetzt bestätigen“, schreibt martycochrane auf reddit. Die Raid-Schwierigkeit wurde speziell für die Mega-Pokémon aktualisiert, als Zusatz zu den Stufen 1-5.

In Raids bei Pokémon GO findet man Bosse auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Nach dem Raid haben Trainer die Chance, den Raidboss zu fangen.

Auf Stufe 1 findet man derzeit die schwächsten Raidbosse, Stufe 5 ist für die legendären Bosse vorgesehen. Das neue Level für die Mega-Pokémon bedeutet, dass sie eigene Lebenspunkte-Erhöhungen haben, die sich von bisherigen Raids unterscheiden.

Außerdem kann man auch bei diesen Raids mit dem Fernraid-Feature Freunde zu diesen besonderen Kämpfen einladen.

Quests für die Mega-Pokémon?

Das ist neu: Eine neue Kategorie der Forschungsaufgaben wurde gefunden. Die sieht speziell vor, dass man ein Pokémon mit einer Mega-Entwicklung entwickelt.

Die Dataminer vermuten, dass das mit den Texten zu tun hat, die bereits zu Professor Willow und den Mega-Entwicklungen der Starter zusammenhängen.

Außerdem bestätigen die Dataminer, dass es dass man „Energie“ durch das Lösen von Quests erhalten kann.

Energie müssen Trainer sammeln, um eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Das ist eine Ressource, die bei der Entwicklung verbraucht wird.

Erst kürzlich fand man im Code von Pokémon GO einige neue Details zu den Mega-Entwicklungen.

2 neue Mega Medaillen

Eine neue Spezialforschung zu Mega-Entwicklungen

Erstes Event zu den Mega-Entwicklungen

Die neuen Funde der Mega-Entwicklungen in Pokémon GO haben wir hier für euch.