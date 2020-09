Pokémon GO bringt bald seltene Pokémon mit Zylinder und Schleifen

Passend zur Pariser Fashion Week wird es ein Pokémon GO eine Woche lang bunt. Verkleidete Pokémon mit Zylinder und Schleifen gibt es zu fangen. Dazu ein neues Shiny. Was ihr zu dieser verrückten Woche wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Niantic verkündete zur Feier des Begins der Pariser Fashion Week auch Mode zu Pokémon GO zu bringen. Die seht ihr dann an Pokémon und auch bei Accessoires für Trainer. Allerdings läuft das Event nur eine Woche und bringt diese besonderen Pokémon. Dementsprechend könnt ihr sie danach wohl erstmal nicht mehr fangen. Das macht die Fashion-Pokémon für Sammler von seltenen Exemplaren interessant.

Das Event startet Anfang Oktober und läuft eine Woche

Pokémon in der Wildnis, aus Raids und aus Eiern sind modisch verkleidet

Schillernde Zirpurze werden freigeschaltet

Euch erwartet eine exklusive Feldforschung

Kostenlose Trainer-Accessoires werden im Spiel verfügbar

Diese Boni bringt das Fashion-Event in Pokémon GO

Wann läuft das Event? Los geht’s Anfang Oktober.

Von Freitag, den 2. Oktober 2020 um 17 Uhr bis Freitag, den 9. Oktober 2020 um 7 Uhr läuft das Fashion-Event in Pokémon GO.

Diese Kostüm-Pokémon kommen: In der Wildnis erscheinen ausgewählte Pokémon häufiger. Das sind

Voltilamm, Eneco, Roselia, Zirpurze, Glibunkel mit umgedrehter Kappe, Elezeba, Waumboll, Picochilla, Mollimorba

Die Glibunkel mit umgedrehter Kappe erscheinen außerdem als Begegnung in GO-Schnappschüssen.

Aus 7-km-Eiern erscheinen unter anderem Kussilla, die als besonderes Modestück eine Schleife tragen.

In Raid-Kämpfen trefft ihr auf Kirlia und Sheinux mit Zylindern. Kirlia können sogar die Attacke Diebeskuss erlernen.

Neues Shiny: Was wäre ein Pokémon-GO-Event ohne neues Shiny? Diese Frage stellte sich wohl auch Niantic und kündigte an, dass ihr zum Fashion-Event erstmals Shiny Zirpurze begegnen könnt. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Unterschiede zwischen der Normal-Form und der Shiny-Form:

Die Shiny-Formen vor Zirpurze und Zirpeise

Weitere Boni für euch: Während der Woche startet eine exklusive Feldforschung. Genaue Details zu diese Forschung gibt es bisher noch nicht.

Diese Rucksäcke sind offenbar Teil der Fashion-Week in Pokémon GO

Im Shop von Pokémon GO erwartet euch während des Events ein kostenloses Longchamp-Avatar-Accessoire. Gleichzeitig könnt ihr diese Longchamp-Artikel dann auch in den „echten“ Geschäften kaufen. So seht ihr in der echten Welt dann aus wie euer digitaler Trainer, wenn ihr das denn wollt.

Manchen Trainern sind hohe Werte bei ihren Pokémon aber wichtiger als ein modisches Aussehen. Dabei wollen alle die 100 perfekten IV – Doch wie stark sind 100 % wirklich?