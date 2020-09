Der GO-Kampfabend in Pokémon GO wurde abgesagt. Niantic verschiebt das Event auf unbestimmte Zeit. Grund dafür sind zahlreiche Bugs.

Was wurde abgesagt? Der GO-Kampfabend sollte heute Abend, am 24. September, stattfinden. Bei dem Event hätte man 6 Stunden lang mehr Sternenstaub in der PvP-Liga bekommen und man hätte bis zu 100 Kämpfe kostenlos bestreiten können.

Grund dafür sind zahlreiche Bugs und Lags in der PvP-Liga. Seit dem letzten Update ist das Feature für viele Trainer unspielbar. So wurde schon von Trainer gefordert, dass man den GO-Kampfabend deshalb absagen muss. Niantic zieht nun die Reißleine und verschiebt das Event – ein Ersatztermin gibt es aber noch nicht.

PvP-Liga voller Bugs – Trainer verspotten Niantic

Das hat Niantic gesagt: Die Entwickler hielten ihr Statement knapp. So hieß es nur, dass sie den GO-Kampfabend und den Flug-Cup verschieben werden.

Der Flug-Cup sollte ebenfalls über den GO-Kampfabend stattfinden und hätten ausschließlich Flug-Pokémon antreten dürfen. Außerdem hätte Tauboss dort die exklusive Attacke Windstoß lernen können.

Die PvP-Liga muss erstmal ohne den GO Kampfabend auskommen.

Wie kommt die Nachricht an? Trainer nehmen diese Verschiebung mit viel Spott auf. Es ist nicht das erste Mal, dass die PvP-Liga Probleme macht. Seit Release dieser Liga gibt es immer wieder Bugs oder Lags, sodass die Liga immer wieder geschlossen werden musste.

Trotz diverser Anläufe kamen die Fehler immer wieder ins Spiel und die PvP-Liga war so gut wie nie komplett fehlerfrei.

Deshalb kommt es auch jetzt zu negativen Aussagen der Spieler. So heißt es von reddit-User Jevonar: „Wenn ihr Glück habt, trefft ihr vielleicht auf eine Shiny Verschiebung!“

daniel_6630 meint: „Das ist das wohl inkompetenteste Milliarden-Unternehmen, was ich jemals gesehen habe.“

Wann kann man mit einer Besserung rechnen? Das ist schwer zu sagen. Niantic hat bereits den Halloween-Cup für Ende Oktober angekündigt. Möglicherweise versuchen sie bis dahin, die Probleme rund um die PvP-Liga wieder mehr einzudämmen.

Dass die PvP-Liga mal komplett fehlerfrei ist, glauben nur die wenigsten Trainer. Immerhin kam es schon so oft zu Problemen bei der Liga, sodass bereits haufenweise Spieler die Lust am Feature verloren haben. Es bleibt abzuwarten, was sich Niantic einfallen lässt.