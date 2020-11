Pokémon GO verabschiedet sich morgen vom neuen Münzsystem – Nutzt es noch aus

In wenigen Stunden endet eure Zeit mit dem neuen Münz-System in Pokémon GO. Wir empfehlen euch, gerade auf dem Dorf das System schnell noch auszunutzen.

Was passiert mit dem Münz-System? Niantic testete in den letzten Monaten die neuen Methoden, Münzen in Pokémon GO zu verdienen. Gestartet wurde der Test dazu am 5. August 2020.

Statt die Währung einfach nur wie gewohnt durch das Verteidigen von Arenen zu verdienen, können Trainer auch kleinere, tägliche Aufgaben lösen. Gerade für Trainer auf dem Land, die keine Arena in der Nähe haben, ist das eine gute Lösung, um Münzen zu verdienen.

Die täglichen Aufgaben bestehen daraus, großartige oder fabelhafte Würfe zu treffen, Pokémon mit Beeren zu fangen oder Rocket Rüpel zu besiegen. Aufgaben, die jeder mit ein bisschen Übung bewältigen kann. Die umstrittene Raid-Quest löschte Niantic nach starker Kritik der Trainer.

Doch nun ist Schluss mit dem neuen System. Am 5. November könnt ihr es das letzte Mal nutzen.

Was passiert mit dem Münz-System in Pokémon GO?

Wie lange bleibt das neue System noch? Ihr könnt das neue System noch bis zum 5. November um 23:59 Uhr nutzen. Ab Freitag, den 6. November, sollte dann wieder das „alte“ System aktiv sein.

Was ändert sich konkret? Ihr könnt mit dem „alten“ System nicht länger die 20 Münzen über die täglichen Aufgaben verdienen, wie das gerade noch der Fall in Pokémon GO ist.

Man kehrt wieder zum alten System zurück, bei dem Spieler Münzen verdienen, wenn sie Arenen verteidigen. Für etwa 8 Stunden verteidigen erhaltet ihr dann 50 Münzen. Das Tageslimit von 50 Münzen bleibt weiterhin bestehen.

Warum passiert das? Niantic sagt, dass man die Tests rund um das neue System nach Trainer-Feedback beendet. Man bedankt sich für die Teilnahme und sucht weiter nach Wegen, wie man das Verdienen von PokéMünzen verbessern kann. (via pokemongolive.com)

Was gefällt euch besser? Wir haben für euch eine kleine Umfrage gestartet, bei der ihr abstimmen könnt, welche Art von Münzen-Verdienen euch besser in Pokémon GO gefällt:

Das „neue“ System, das euch durch tägliche Aufgaben 20 Münzen und durchs Verteidigen 30 Münzen bescherte

oder das „alte“ System, bei dem ihr Münzen nur durch das Verteidigen von Arenen erhalten könnt?

Jeder von euch hat eine Stimme und kann diese in der Umfrage abgeben.

Für euch lohnt es sich jetzt, an der PvP-Liga teilzunehmen, wenn ihr starke Pokémon sucht.

Denn Season 5 läuft im Spiel mit einer coolen Änderung. Im PvP bei Pokémon GO gibt es jetzt legendäre Pokémon als Gewinne. Wer also noch seine Sammlung stärken will oder noch den ein oder anderen Eintrag im PokéDex benötigt, der sollte seine Skills jetzt in den Trainerkämpfen beweisen.