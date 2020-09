Es kann also durchaus sein, dass es diesmal ebenfalls eine ähnlich lange Zeit so ist und wir schon bald wieder Raids für die täglichen Münzen machen müssen.

Der reddit-User Falafelmeister92 merkt aber auch an: „Wir hatten bereits eine Periode von 7 Tagen ohne die Quest. Dann kam sie zurück für 8 Tage in Folge.“

So war es bisher: Pro Tag habt ihr von Pokémon GO 5 Aufgaben gestellt bekommen. Dabei konnte unter anderem die Quest „Gewinne einen Raid“ sein. Wenn ihr die Aufgaben gemeistert habt, dann gab es jeden Tag 20 Münzen.

Es scheint also so, dass Niantic auf die Beschwerden der Trainer gehört und diese Quest entfernt hat.

In Pokémon GO scheint wohl eine Quest für tägliche Münzen verschwunden zu sein. Ihr solltet nun leichter an die 20 Münzen aus den Quests kommen.

