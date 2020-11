Das ändert sich in Season 5: Neben den legendären Pokémon als Belohnung gibt es weitere Änderungen an der PvP-Liga:

Das ändert sich nicht an der PvP-Liga: Weiterhin müsst ihr keine Kilometer laufen, um Kämpfe in der Liga zu verdienen. Seit dem Beginn der Corona-Krise ist das nicht mehr nötig und bleibt auch weiterhin bestehen.

Als Belohnung gibt es dann das legendäre Pokémon, was aktuell auch in den Level-5-Raids zu finden ist . Ihr spart also Raid-Pässe, wenn ihr fleißig in der PvP-Liga seid.

In Pokémon GO wurde die 5. Season der PvP-Liga angekündigt. Das Highlight: Es gibt wieder die Chance auf legendäre Pokémon als Belohnung.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 9 + 7 =

Insert

You are going to send email to