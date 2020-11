Wie lange wird es die Quests geben? Den nächsten Wechsel wird es voraussichtlich am 1. Dezember um 22:00 Uhr deutscher Zeit geben. Möglicherweise dreht sich dann schon wieder alles um Eis-Pokémon – immerhin steht dann die Weihnachtszeit an.

Die Aufgabe rund um Flunkifer ist richtig gut. Das Pokémon gibt es normalerweise nur in Raids oder Eiern. Nun könnt ihr es zumindest für einen Monat auch in Quests finden. Das lohnt sich, denn Flunkifer kann Shiny sein.

Das ist neu: Der Monat November ist gestartet und traditionell haben auch die Feldforschungen in Pokémon GO gewechselt. Die Quests rund um Geist-Pokémon aus dem Oktober sind weitestgehend verschwunden und neue Aufgaben sind jetzt zu finden.

In Pokémon GO gibt es passend zum Start des neuen Monats veränderte Feldforschungen. Wir zeigen euch alle Quests aus dem November.

