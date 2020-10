Für Raids oder im PvP ist Ninjatom allerdings nicht so stark. Wenn ihr nach guten PvP-Angreifern sucht, dann schaut in unsere Tier-List zu den besten PvP-Pokémon.

Was gibt es im Forschungsdurchbruch? Im Oktober erhaltet ihr Ninjatom aus der Durchbruch. Alle Infos zu dem neuen Durchbruch findet ihr in unserer Event-Übersicht im Monat Oktober.

Ansonsten wird es einen neuen Schwung an Quests voraussichtlich am 1. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit geben.

Wie sieht es mit der Pandir-Form aus? Pandir wird in diesem Monat weiterhin die Form #2 tragen. Diese Form gab es schon im letzten Monat. Wer allerdings davon noch kein Shiny hat, der kann sein Glück in diesem Monat erneut versuchen.

Das passt, denn Ende des Monats wird es wieder gruselig in Pokémon GO und das Halloween-Event steht an. Es könnte das große Highlight in 2020 werden.

Das ist neu: Immer zum Monatsstart gibt es in Pokémon GO neue Feldforschungen. Auch im Oktober gibt es neue Quests und diesmal drehen sie sich vor allem um Geist-Pokémon.

In Pokémon GO gibt es passend zu Beginn des Oktobers neue Feldforschungen. Wir zeigen euch alle Quests und verraten euch, welche ihr machen solltet.

