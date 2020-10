Wenn ihr nicht so sehr am PvP-Modus interessiert seid, dann könnt ihr auch zahlreiche andere Boni im Halloween-Event ausnutzen:

Darauf haben wir geachtet: Natürlich stellen wir euch hier nur Pokémon der oben genannten Typen vor. Die könnt ihr im Halloween-Cup nutzen. Wir haben darauf geachtet, dass sie unterschiedliche Movesets haben und vor allem einiges an Schaden aushalten, was im PvP-System besonders wichtig ist.

Nur Pokémon mit Superliga-Niveau sind zugelassen – sie dürfen also maximal 1500 WP haben. Außerdem sind nur die Typen Gift, Geist, Käfer, Unlicht und Fee erlaubt. Einige Top-Pokémon fallen dadurch also raus.

Das ist der Halloween-Cup: Am 26. Oktpber um 22:00 Uhr deutscher Zeit startet der Halloween-Cup in Pokémon GO. Rund um das große Halloween-Event könnt ihr dann noch bis zum 3. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit in diesem Cup kämpfen.

In Pokémon GO läuft der Halloween-Cup im PvP-Modus. Wir zeigen euch dafür die besten Pokémon und verraten euch Strategien, die ihr beim Bilden von Teams beachten müsst.

