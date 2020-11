In Pokémon GO läuft heute, am 4. November, die vorerst letzte Raid-Stunde mit Darkrai. Das ist eines der besten Pokémon im Spiel und darum solltet ihr sie unbedingt nutzen.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt und erhöht für eine Stunde die legendären Raids im Spiel. Auf fast jeder Arena erscheint dann ein Level-5-Raid.

In dieser Woche könnt ihr euch zum letzten Mal Dakrai sichern. Das mysteriöse Pokémon ist im Rahmen des Halloween-Events zurückgekehrt und bleibt bis zum 5. November in den Raids. Dann wird es durch Lugia ersetzt.

Alle Infos zur Raid-Stunde mit Darkrai

Wann läuft das Event? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits einige Minuten vorher erscheinen die Raid-Eier auf den Arenen, die dann um Punkt 18:00 Uhr schlüpfen und eine Stunde aktiv bleiben.

Die besten Konter gegen Darkrai: Das mysteriöse Pokémon ist von Typ Unlicht. Gegen ihn sind besonders die Typen Kampf, Käfer und Fee effektiv. Das wiederum macht diese Angreifer besonders stark:

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre

mit Konter und Aurasphäre Machomei mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Kapilz mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Togekiss mit Charme und Zauberschein

mit Charme und Zauberschein Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Lohgock mit Konter und Fokusstoß

mit Konter und Fokusstoß Guardevoir mit Charme und Zauberschein

mit Charme und Zauberschein Granbull mit Charme und Knuddler

mit Charme und Knuddler Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

mit Käferbiss und Kreuzschere Ursaring mit Konter und Knuddler

mit Konter und Knuddler Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Generell ist es wichtig, dass ihr auf die richtigen Attacken bei euren Pokémon achtet. Es bringt nichts, eines dieser Monster einzusetzen, wenn es ganz andere Attacken beherrscht.

Wie viele Trainer braucht man für Darkrai? Um das mysteriöse Pokémon zu besiegen, müsst ihr mindestens zu dritt sein. Es kann auch zu zweit klappen, doch dafür muss es im Spiel teilweise bewölkt sein, damit ihr von dem entsprechenden Bonus profitiert.

Wir von MeinMMO empfehlen euch allerdings eine Gruppengröße von mindestens 5 Spielern. So seid ihr schneller und könnt mehr Raids in kürzerer Zeit erledigen.

Gibt es Shiny Darkrai? Ja, ihr könnt Dakrai als Shiny antreffen.

Darkrai in der normalen Version (links) und als Shiny (rechts).

Warum solltet ihr die Stunde unbedingt nutzen? Darkrai ist der mit Abstand beste Unlicht-Angreifer in Pokémon GO. Es kann zudem noch die Geist-Lade-Attacke „Spukball“ lernen und ist dann auch als Geist-Angreifer stark.

Unlicht-Pokémon kann man effektiv gegen Psycho-Monster nutzen und die findet man am häufigsten in den legendären Raids. Ein gutes Darkrai ist also Pflicht für euer Team.

Da dies jedoch die vorerst letzte Raid-Stunde mit ihm ist, solltet ihr sie unbedingt nutzen!

Ebenfalls nur noch für kurze Zeit könnt ihr das „alte“ Münzsystem nutzen. Das wird am 6. November umgestellt.