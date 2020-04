In Pokémon GO werdet ihr nun dem mysteriösen Pokémon Darkrai in Raids begegnen. Wir zeigen euch die besten Konter und eine Übersicht über WP, Spielerzahlen und weiteren Infos.

Wie lange bleibt Darkrai? Zur Einführung der Fern-Raid-Pässe in Pokémon GO rotieren die Entwickler die Raid-Kämpfe. Darkrai erscheint ab dem 28. April 2020 um 22:00 Uhr und bleibt eine Woche lang im Spiel und ist in Stufe-5-Raids zu finden.

Am 5. Mai wechselt Darkrai dann die Position mit der Wandelform von Giratina.

Nutzt diese Konter gegen Darkrai

Was ist effektiv? Darkrai ist von Typ Unlicht, sodass die Typen Kampf, Käfer und Fee effektiv im Kampf sind. Rein von den Pokémon her ist aber der Typ Kampf hier am besten. Die Kampf-Pokémon sind hier am stärksten.

Der beste Konter ist Machomei

Das sind die besten Konter:

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre

mit Konter und Aurasphäre Machomei mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Kapilz mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Togekiss mit Charme und Zauberschein

mit Charme und Zauberschein Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Skaraborn mit Konter und Nahkampf

mit Konter und Nahkampf Lohgock mit Konter und Fokusstoß

mit Konter und Fokusstoß Guardevoir mit Charme und Zauberschein

mit Charme und Zauberschein Granbull mit Charme und Knuddler

mit Charme und Knuddler Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

mit Käferbiss und Kreuzschere Ursaring mit Konter und Knuddler

mit Konter und Knuddler Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Generell ist es wichtig, dass ihr auf die richtigen Attacken bei euren Pokémon achtet. Es bringt nicht zwar eines dieser Monster einzusetzen, wenn es aber ganz andere Attacken beherrscht.

Pokémon GO: Das sind die besten Angreifer nach Typ – Stand 2020

Neben diesen 10 Top-Kontern gibt es auch diverse weitere Pokémon, die sich für den Kampf anbieten. Achtet hierbei einfach auf die Attacken von den Typen Kampf, Fee und Käfer.

Käfer-Pokémon sind auch effektiv gegen Darkrai

Wie viele Spieler braucht man für Darkrai? Das mysteriöse Pokémon kann man recht leicht zu viert besiegen. Wenn ihr aber nicht die Top-Konter besitzt und unter Level 30 seid, dann solltet ihr schon zu fünft oder sechst sein.

Darkrai kann man auch bereits zu dritt besiegen. Hierfür muss aber das Wetter mitspielen und eure Konter müssen auf dem Maximallevel sein.

Alle wichtigen Werte von Darkrai

Darkrai auf 100% IV: Im Raid kann Darkrai 2136 WP erreichen. Dies ist ein Exemplar mit 100% IV. Wenn es nebelig ist, dann erreicht es maximal 2671 WP.

Welche Attacken lernt Darkrai? Das Pokémon kann vor allem starke Unlicht-Attacken beherrschen. Dazu zählen:

Sofort-Attacken: Standpauke, Finte

Standpauke, Finte Lade-Attacken: Finsteraura, Spukball, Fokusstoß

Ist Darkrai nützlich? Das mysteriöse Pokémon ist im Kampf definitiv zu gebrauchen. Es lohnt sich also, wenn ihr innerhalb der Woche viele Raids von Zuhause aus macht. Eine komplette Analyse zu Darkrai findet ihr hier.