In Pokémon GO haben Dataminer Hinweise auf ein neues Event gefunden. Der Name offenbart Rätsel – und möglicherweise eine Andeutung, welches Pokémon euch demnächst erwarten könnte.

Woher kommen die Infos? Ein Datamining der „Pokeminers“ (via Reddit) förderte gleich mehrere mögliche Informationen zu Tage. Unter anderem scheinen die gefundenen Code-Zeilen den Community Day mit Abra zu bestätigen. Das ist aber nicht alles, was die Pokeminers fanden.

Neues Event gefunden: Gleich mehrere gefundene Einträge weisen auf ein neues, bezahltes Event für Pokémon GO hin. Die sehen so aus:

string Key = „general1.ticket.1_description“ string Key = „badge_event_0001“ string Key = „badge_event_0001_title“

Hinter diesen Codes sollen sich Hinweise auf ein Event namens „A Drive to Investigate“ verstecken. Dieses soll am 22. März zwischen 10:00 und 20:00 Uhr stattfinden und über ein Ticket zugänglich sein. Datamining-Funde sind immer mit Vorsicht zu genießen – dennoch rätselt die Community auf Reddit bereits: Worauf könnte der Titel des Events hinweisen?

Neues Event mit Genesect?

Was könnte der Titel bedeuten? Allzu viel steckt in der einen Textzeile „A Drive to Investigate“ nicht, allerdings reichte es für Spekulationen. Bei Reddit vermuten einige Spieler, dass sich hinter dem Titel ein bezahltes Event für das mysteriöse Pokémon Genesect verbirgt. Warum?

Der Schlüssel liegt im „Drive“. Drives sind Trage-Items, die in Pokémon Schwarz und Weiß eingeführt wurden – ebenso wie Genesect. Die Drives heißen auf Deutsch „Module“ und beeinflussen den Typen von Genesects Spezialattacke „Techblaster“.

Sollte das „Drive“ im Titel tatsächlich auf das Item anspielen, würde Genesect als Event-Pokémon Sinn ergeben. Möglicherweise wäre es dann auch eine Option für EX-Raids, wie die Spieler vermuten. Schließlich wurde auch Regigigas über ein spezielles Ticket-Event freigeschaltet und später zu einem EX-Raid-Boss.

Genesect gehörte schon länger zu den Kandidaten, die für EX-Raids in Frage kommen könnten. Ob es im März tatsächlich so weit ist, erfahren wir vielleicht in den nächsten Tagen, wenn Niantic etwas dazu bekannt gibt.