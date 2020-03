Pokémon GO: Heute Abend wieder Rampenlichtstunde – Was passiert?

In Pokémon GO findet heute Abend, am 3. März, wieder die Rampenlichtstunde statt. Wir zeigen euch, was diesmal passiert.

Was ist die Rampenlichtstunde? Diese Event-Reihe fand fast jeden Dienstag im Februar in Pokémon GO statt. Einzig letzten Dienstag haben die Entwickler eine Ausnahme gemacht.

In diesem Event erscheint ein oder mehrere Pokémon deutlich vermehrt in der Wildnis. Sie werden also ins Rampenlicht gestellt.

Rampenlichtstunde mit vielen Pokémon

Wann geht es heute los? Die Rampenlichtstunde beginnt wieder um 18 Uhr Ortszeit. Sie geht dann genau eine Stunde lang und endet um 19 Uhr.

So sehen die Spawns bei der Rampenlichtstunde aus

Was passiert heute? Diesmal läuft die Rampenlichtstunde ähnlich ab wie beim letzten Mal. Es steht kein besonderes Pokémon im Mittelpunkt, sondern alle Monster sind einfach deutlich häufiger anzutreffen.

Dafür sind die Spawns deutlich erhöht und ihr werdet an fast jeder Ecke haufenweise Pokémon antreffen.

Lohnt sich diese Event-Stunde? Definitiv! Es sind überall Pokémon, die ihr nicht täglich seht und generell habt ihr an jeder Ecke Shiny-Checks. Wer fleißig spielt, der kann in der Stunde über 200 Pokémon fangen und hat gute Chancen auf ein Shiny.

Ihr werdet einen deutlichen Unterschied zum normalen Spiel feststellen und selbst auf den Dörfern ist eine Menge los.

Wie geht es nach dem Event weiter? Im März möchte Niantic die Rampenlichtstunde wieder jede Woche abhalten. Vermutlich wird sie dann ganz ähnlich ablaufen.

Außerdem findet jeden Mittwoch die Raid-Stunde statt. Diesmal mit dem neuen legendären Pokémon Voltolos. Am Donnerstag gibt es dann wieder die Wunderbonusstunde. Dort stellt Niantic einen besonderen Bonus in den Mittelpunkt.

Im März gibt es auch neue Feldforschungen. Wir zeigen euch die Quests und ihre Belohnungen: