Pokémon GO: Feldforschungen im März 2020 – Belohnungen und Shinys

Der März bringt Pokémon GO wieder neue Feldforschungen. Diesmal dreht sich viel um Pflanzen-Pokémon. Wir zeigen euch alle Belohnungen.

Das ist neu: Ähnlich wie im Februar haben sich diesmal wieder nur eine handvoll Quests geändert. Während es sich letzten Monat noch viel um pinke Pokémon gedreht hat, stehen diesmal die Pflanzen-Monster im Mittelpunkt.

Dieser Wechsel bestätigt, dass Niantic tatsächlich monatlich die Feldforschungen ändert und nicht mehr alle 4 Monate, wie es 2019 noch der Fall war.

Alle Feldforschungen und Quests im März 2020

Alle Feldforschungen wurden auf reddit zusammengetragen und bestätigt. Dort haben fleißige Trainer die ganze Nacht über die Aufgaben gesammelt.

Das fällt auf: Der März bringt diesmal als Forschungsdurchbruch das Pflanzen- und Stahl-Pokémon Kastadur mit. Dies hat sich Niantic als Beispiel für die Quests genommen und einige Aufgaben dementsprechend angepasst.

Es gibt allerdings auch weiterhin die Feldforschungen, die man seit Monaten lösen kann. Dort hat sich nichts verändert.

Zur Erklärung: Die Pokémon, die wir hier mit einem Stern (*) markieren, können auch als Shiny angetroffen werden.

Würfe

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #6*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltobal

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar*



Pandir #6 gibt es im März in den Feldforschungen – Auch als Shiny

Fangen

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel* oder Vulpix

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*

Fange 7 unterschiedliche Pokémon von Typ Pflanze Belohnung: 3 Sonderbonbons

Fange 5 Pokémon von Typ Feuer Belohnung: Begegnung mit einem Flemmli*

Fange 3 Pokémon von Typ Pflanze, Feuer oder Boden Belohnung: Begegnung mit einem Hoppspross



3 Sonderbonbons gibt es weiterhin in einer Quest

Kämpfe

Besiege 3 Team GO Rocket-Rüpel Belohnung: Begegnung mit einem Fukano*

Kämpfe gegen einen anderen Trainer Belohnung: Begegnung mit einem Menki*

Kämpfe in einem Raid Belohnung: Begegnung mit einem Pinsir*

Gewinne einen Level 3 Raid oder höher Belohnung: Begegnung mit einem Amonitas* oder Kabuto*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*

Gewinne einen Arenakampf Belohnung: Begegnung mit einem Bisasam*, Glumanda* oder Schiggy*

Kämpfe in einer Arena Belohnung: Begegnung mit einem Menki*

Kämpfe 5x in einer Arena Belohnung: Begegnung mit einem Machollo*

Setzte 7 sehr effektive Lade-Attacken in Arenakämpfen ein Belohnung: Begegnung mit einem Elektek

Gewinne 3 Arena-Kämpfe Belohnung: Begegnung mit einem Rossana



Ihr habt wieder gute Chancen auf Shiny Fukano

Eier ausbrüten

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Owei

Brüte 3 Eier aus Belohnung: Begegnung mit einem Magmar*

Brüte 5 Eier aus Belohnung: Begegnung mit einem Chaneira*

Brüte 7 Eier aus Belohnung: 1x Moos-Modul



Weitere Feldforschungen

Shiny Skorgla steckt in einer Quest

Verschicke 3 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Digda*

Verschicke 10 Geschenke an Freunde Belohnung: Begegnung mit einem Skorgla*

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Tangela

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Evoli* oder Duflor

Verwende 5 Power Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Bisasam*, Glumanda* oder Schiggy*

Lande ein Schnappschuss von deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Sonnkern*

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Kinoso (Sonnenform)



