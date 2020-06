In Pokémon GO gibt es bald große Änderungen an den Raids. So könnt ihr Freunde einladen, die dann von überall aus an den Raids teilnehmen können.

Das wurde angekündigt: Fern-Raids können in Pokémon GO bald tatsächlich von überall aus gemacht werden. Niantic hat Einladungen für Trainer angekündigt.

Das verändert das Raiden enorm, denn so könnt ihr immer sicherstellen, dass ihr genügend Trainer im Raid seid.

Raids auf Einladung – So funktioniert es

Das ist das System: Wenn ihr in eine Raid-Lobby eintretet, könnt ihr dort bald ein Plus-Symbol finden. Dort könnt ihr dann bis zu 5 Freunde einladen. Diese erhalten die Einladung dann per Push-Mitteilung und auf dem Bildschirm „In der Nähe“.

Die eingeladenen Trainer können dann der Lobby einfach beitreten, egal wo sie gerade sind. Natürlich müssen sie dann noch einen Raid-Pass investieren, doch allerdings erst zum Ablauf des Timers. Dieses Feature ist ebenfalls neu und wurde erst kürzlich geleakt.

Fern-Raids sind bald von überall aus machbar

Was bedeutet das für euch? Die Kritik an den Fern-Raids bestand bislang darin, dass man die Arenen mit den Raids sehen musste. Das ist durch die Einladungen nicht mehr der Fall und nur ein Trainer muss die Arena sehen.

Dazu kommt noch, dass ihr euren Pass erst investieren müsst, wenn ihr auch wirklich genug Spieler in der Lobby seid.

Das wird ebenfalls kommen: Als weitere Neuerung kündigt Pokémon GO Sticker an. Diese Sticker könnt ihr einfach an eure Geschenke für eure Freunde heften.

Es scheint allerdings so, dass die Sticker nur einen kosmetischen Nutzen haben. Ihr werdet also keine Spielvorteile bekommen, nur weil ihr die Sticker nutzt.

Wann kommen die Features? Das ist bislang nicht ganz klar. Niantic schreibt nur, dass das Raid-Feature erst nach dem Verschwinden von Reshiram verfügbar sein wird – also erst nach dem 16. Juni.

Generell sprechen sie davon, dass die Features im Sommer erscheinen sollen. Wir dürften uns also noch etwas gedulden, bis sie tatsächlich umgesetzt werden.

Bis dahin können wir uns an 2 Events erfreuen, die noch im Juni starten werden.