Pokémon GO kündigt GO Fest 2020 an – Diesmal komplett von Zuhause

In Pokémon GO wird es auch 2020 ein großes GO Fest geben. Doch anstatt irgendwo hinfahren zu müssen, könnt ihr es komplett von Zuhause aus erleben.

Das gab Niantic bekannt: Das große Live-Event von Pokémon GO, das sogenannte GO Fest, wird 2020 für jedermann Zuhause spielbar sein. Aufgrund der Corona-Krise müsst ihr also nicht an einen bestimmten Ort fahren, sondern könnt in eurer Heimatstadt spielen.

Genaue Details gab Niantic noch nicht bekannt, doch es gibt bereits das Datum, was ihr euch merken könnt.

Wann läuft das GO Fest 2020? Am 25. und 26. Juli könnt ihr das GO Fest genießen. Ihr braucht dafür allerdings ein Ticket, könnt dann aber an beiden Tagen von den Boni profitieren.

GO Fest 2020 von Zuhause – Das weiß man bisher

Wie läuft ein solches Event ab? Bislang ist das noch nicht ganz klar. Es wird aber sicherlich vergleichbar mit den vergangenen Safari-Zonen sein, die man von Zuhause aus genießen konnte. Dort spawnten dann einfach für die Ticketinhaber an ihren Orten die Event-Pokémon.

Im letzten Jahr gab es 3 GO Fests in Chicago, Dortmund und Yokohama.

Was ist bisher bekannt? Niantic spricht von einer neuen Spezialforschung, die man lösen kann. Zudem soll es „tolle Boni und Pokémon“ geben. Hier gibt es noch keine Details.

Was verrät uns das Bild? Zuletzt war es immer so, dass das Bild vom GO Fest schon eine Menge über die Spawns verraten hat. Diesmal sieht man Pikachu, Myrapla, Kinoso, Alola-Kokowei und Pummeluff. Das einzige Pokémon, was es davon noch nicht als Shiny gibt, ist Kinoso. Hier wäre eine Einführung also denkbar.

Ein regionales Pokémon, was normalerweise bei einem solchen Event immer auftaucht, sieht man noch nicht. Genauso wenig Icognito, was ebenfalls ein klassicher Event-Spawn ist.

Wann gibt es mehr Infos? In den kommenden Wochen soll man mehr über das GO Fest von Zuhause erfahren. Außerdem soll es im Sommer noch mehr Überraschungen geben, die Niantic teilen möchte.

Zunächst einmal kann man Reshiram erstmalig in Raids herausfordern. Das lohnt sich richtig, denn Reshiram ist der beste Feuer-Starter im Spiel.