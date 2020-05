In Pokémon GO könnte das mysteriöse Monster Shaymin seinen ersten Auftritt auf dem GO Fest 2020 haben. Trainer haben entsprechende Hinweise dafür gefunden.

Das wurde zum GO Fest gesagt: Niantic hat das Pokémon GO Fest 2020 in einer ganz besonderen Edition angekündigt. Aufgrund des Coronavirus findet es nämlich weltweit statt und nicht nur in einer speziellen Stadt.

In dieser Ankündigung haben Trainer allerdings 2 Hinweise auf ein mysteriöses Pokémon gefunden. So wie es aussieht, könnte Shaymin sein Debüt feiern.

Shaymin in Pokémon GO – Das spricht dafür

Das wird im Bild gezeigt: Auf dem Bild zum GO Fest sieht man 3 Pflanzen-Pokémon. Die Wahl auf die Pflanzen-Pokémon könnte für Shaymin sprechen. Immerhin ist es selbst von Typ Pflanze.

Laut der Hintergrundgeschichte zu Shaymin kann es seine Umwelt vor Verschmutzung schützen und sogar die Luft filtern. Es würde also passend, wenn rund herum weitere Pflanzen-Pokémon spawnen.

Kinoso, Myrapla und Alola-Kokowei könnten Shaymin anteasern.

Dieser Satz könnte ein Teaser sein: Der letzte Satz der Ankündigung auf Englisch sagt auch noch: „Bis wir uns alle wieder im gleichen Park und unter dem gleichen Himmel treffen können – Let’s GO!“

Das könnte ein Hinweis für die beiden Formen von Shaymin sein. So kann seine Zenitform fliegen und könnte hier also für den Himmel stehen. Seine Landform hingegen könnte für den Park stehen.

Die Wortwahl am Ende der Ankündigung ist auf jeden Fall etwas mysteriös und solche Teaser macht Niantic gern. So wurde im letzten Sommer Jirachi mit einem Sternenbild nach und nach angekündigt.

Könnte es sich tatsächlich um Shaymin handeln? Trainer auf reddit sind sich ziemlich einig: Es muss sich doch um Shaymin handeln. Immerhin versprach Niantic auch eine neue Spezialforschung und da würde Shaymin reinpassen.

Schon bei den letzten GO Fests gab es immer wieder neue Pokémon, die ihr durch die Spezialforschung fangen konntet. So konntet ihr 2018 Celebi und 2019 Jirachi bei den GO Fests und wenig später auch weltweit erhalten.

Für 2020 muss also ein weiteres mysteriöses Pokémon kommen. Shaymin ist eine gute Wahl, denn es ist eines der wenigen mysteriösen Pokémon, die noch fehlen.

Wann könnte es mehr Infos geben? Niantic hat angekündigt, dass sie in den kommenden Wochen mehr Infos rund um das GO Fest preisgeben. Es startet immerhin schon am 25. Juli und bis dahin sollte in etwa klar sein, was einen Trainer dort erwartet. Wir dürften also schon bald mehr Informationen erhalten.

Bis es mehr Infos gibt, solltet ihr einige Reshiram-Raids gemacht haben. Das Pokémon lohnt sich. Eine genaue Analyse zu seiner Stärke haben wir in einem anderen Artikel gebracht.