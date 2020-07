Pokémon GO: Alle Promo-Codes, die es aktuell zum GO Fest gibt

Niantic verteilt einige Promo-Codes zum GO Fest 2020 in Pokémon GO. Wir listen euch hier alle auf und zeigen, welche Items dahinterstecken.

Warum gibt es die Codes? Am Samstag, den 25. Juli 2020 startete in Pokémon GO das GO Fest 2020. Das läuft noch bis zum Abend des 26. Juli. In der Zeit begegnen Trainer spannenden Pokémon in der Wildnis und führen auch in Raids Kämpfe gegen wichtige Pokémon aus.

Die Entwickler von Niantic veröffentlichten für das Event einige Promo-Codes. Die gebt ihr im Spiel ein und erhaltet dadurch kostenlose Gegenstände, die euch auf euren Abenteuern helfen.

Promo Codes im Juli 2020

Das sind die Codes: Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 26. Juli – 12:00 Uhr) sind vier Promo-Codes bekannt, die ihr auf Android oder iOS pro Trainer einmal einlösen könnt.

MQE4PFNYVRM6M Belohnung: 5 SuperBälle, 1 LockModul, 5 Sticker

9FC4SN7K5DAJ6 Belohnung: 1 Sternenstück, 5 Himmihbeeren, 5 Sticker

UWJ4PFY623R5X 5 Hyperbälle, 1 Glücksei, 5 Sticker

5PTHMZ3AZM5QC 10 Hyperbälle, 10 Top-Tränke, 1 Sinnoh-Stein



Bedenkt, dass es den Code mit dem Sinnoh-Stein schon seit dem 23. Juli im Spiel gibt und ihr deshalb möglicherweise die Meldung bekommt, dass ihr ihn schon eingelöst habt – Falls das der Fall ist.

Wie lange sind die Codes gültig? Vom Code mit dem Sinnoh-Stein weiß man, dass dieser noch bis zum 27. Juli eingelöst werden kann. Wie lange die anderen Promo-Codes aktivierbar sind, ist unklar. Wir raten euch, diese so schnell wie möglich einzulösen, bevor es zu spät ist.

Android-Nutzer finden hier unten im Shop die Möglichkeit, die Codes einzugeben

Wie löst man den Code ein? Für Android-Nutzer geht das ganz leicht. Ihr geht einfach in den Ingame-Shop und scrollt nach ganz unten. Dort findet ihr dann das Feld für den Promo-Code. Fügt dort den kopierten Code ein und sichert euch die Gegenstände.

Sollte das nicht klappen oder nutzt ihr ein iOS-Gerät, dann müsst ihr die Website von Niantic besuchen. Dort könnt ihr euch dann anmelden und den Code darüber eingeben. Wenn das klappt, dann werden euch die Items gutgeschrieben.

Solltet ihr Probleme bei der Eingabe haben, probiert die Codes mit kleingeschriebenen Buchstaben anstatt der großen Buchstaben aus.

Schon bald geht es in Pokémon GO auch für die größten Trainer weiter. Ein Entwickler von Niantic erzählte nun Neuigkeiten zum Max-Level. Ab Stufe 41 sollt ihr nicht mehr einfach nur Erfahrungspunkte sammeln.