In Pokémon GO gibt es einen neuen Promo-Code, den ihr einlösen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr an die 21 kostenlosen Items rankommt.

Was verschenkt Niantic? In den vergangenen Tagen musste man auf Twitter ein kleines Rätsel rund um Pokémon GO lösen. Als Dank für die zahlreiche Teilnahme daran gibt es nun ein paar Items, die sich für das GO Fest lohnen.

Folgende Items gibt es durch den Code:

10 Hyperbälle

10 Top-Tränke

Ein Sinnoh-Stein

Das ist der Promo-Code: Um das Geschenk zu ergattern, müsst ihr einen Promo-Code eingeben. Dieser lautet:

5PTHMZ3AZM5QC

Promo-Code eingeben und Geschenk sichern

Lohnt sich das Geschenk? Sicherlich sind die Items nicht unfassbar viel, doch durchaus lohnenswert. Die Hyperbälle kann man gut für das GO Fest gebrauchen, was jetzt am Wochenende läuft.

Mit dem Sinnoh-Stein könnt ihr starke Pokémon aus der 4. Generation entwickeln. Welche Monster sich für die Entwicklung lohnen erfahrt ihr hier.

Hier könnt ihr den Code einlösen.

Wie löst man den Code ein? Für Android-Nutzer geht das ganz leicht. Ihr geht einfach in den Ingame-Shop und scrollt nach ganz unten. Dort findet ihr dann das Feld für den Promo-Code. Dort könnt ihr den Code dann reinkopieren und die Items ergattern.

Sollte das nicht klappen oder ihr nutzt ein iOS-Gerät, dann müsst ihr auf die Website von Niantic gehen. Dort könnt ihr euch dann anmelden und den Code darüber eingeben. Wenn das klappt, dann werden euch die Items gutgeschrieben.

Es kann immer mal sein, dass der Code nicht eingelöst werden kann. Dann solltet ihr einfach nochmal etwas später den Vorgang wiederholen.

Bis wann ist der Code gültig? Laut Niantic könnt ihr den Code noch bis zum 27. Juli eingeben. Ihr habt also noch diese Woche Zeit.

Wir empfehlen euch den Code schon vor dem GO Fest einzugeben. So könnt ihr euch bestens auf das Event vorbereiten. 6 weitere wichtige Vorbereitungen für das GO Fest haben wir in einem anderen Artikel für euch zusammengefasst.