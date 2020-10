Pokémon GO: Die besten Konter gegen die Urform von Giratina

Was ist effektiv? Giratina ist von Typ Geist und Drache. Es hat Schwächen gegen die Typen Drache, Geist, Unlicht, Eis und Fee. Ihr könnt also ein recht breites Konterteam aufstellen.

Die Urform von Giratina kommt erstmal in Raids von Pokémon GO . Wir zeigen euch die besten Konter gegen das Pokémon.

