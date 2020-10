Pokémon GO startet morgen das Herbst-Event mit Shiny und neuem Pokémon

In Pokémon GO startet am 9. Oktober 2020 das Herbst-Event. Es bringt Shiny Vulpix, auf das viele Spieler schon sehnsüchtig warteten. Außerdem kommt mit Sesokitz ein ganz neues Pokémon aus Gen. 5 ins Spiel.

Was ist das für ein Event? Während es draußen kälter wird, sich die Blätter rot färben und von den Bäumen fallen, wird es auch in Pokémon GO Herbst. Im Mobile-Game feiert man das mit neuen Boni, Begegnungen mit einem neuen, schillernden Exemplar und sogar einem ganz neuen Pokémon.

Das Herbst-Event bringt euch folgende Neuerungen:

Mehr Beeren durch Drehen von PokéStops Beeren sind doppelt so effektiv, wenn ihr sie eurem Kumpel gebt

Pokémon zum Thema Wald wie Tannza, Knilz oder Mogelbaum erscheinen häufiger in der Wildnis

Shiny Vulpix erscheint erstmals im Spiel

Sesokitz, ein neues Pokémon aus der 5. Generation, wird veröffentlicht

Herbstliche Pokémon schlüpfen aus den 5-km-Eiern

Das müsst ihr zum Herbst-Event wissen

Wann startet das Herbst-Event? Am Freitagmorgen, dem 9. Oktober, beginnt das Event um 8:00 Uhr Ortszeit. Nur wenige Tage später, am Montagabend, ist dann schon wieder Schluss.

Das Herbst-Event endet am Montag, dem 12. Oktober, um 13:00 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon erscheinen häufiger? Während das Event läuft, trefft ihr in der Wildnis häufiger die folgenden Pokémon-Spezies

Myrapla*,

Vulpix*,

Lorblatt,

Hoothoot,

Mogelbaum*,

Yanma*,

Tannza*,

Zigzachs*,

Samurzel*,

Knilz,

Burmy (Pflanzenumhang)*

und Tarnpignon

Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr mit Glück sogar in ihrer Shiny-Form antreffen.

Nutzt auch gleich diesen Promo-Code, falls ihr ihn noch nicht eingelöst habt.

Wie sieht Shiny Vulpix aus? Ein Shiny, das sich Trainer schon lange für Pokémon GO wünschten, ist Vulpix. Es ist eine der wenigen Spezies aus der ersten Generation, der bisher noch die schillernde Form fehlte.

Die Kanto-Form taucht nun endlich zum Herbst-Event in Pokémon GO auf und bleibt auch im Spiel. So sieht die schillernde Form aus:

Shiny Vulpix und Shiny Vulnona im Vergleich mit den normalen Formen in Pokémon GO

Wer ist das neue Sesokitz? Das Pokémon Sesokitz gehört zu den Typen Normal und Pflanze. Es kann sich zu Kronjuwild weiterentwickeln.

Das Besondere an diesem Pokémon ist, dass es in vier Formen auftreten kann. Und diese Formen sind abhängig von der Jahreszeit. Zunächst findet ihr in Pokémon GO die Herbstform von Sesokitz. Wie diese und die passende Weiterentwicklung von Kronjuwild aussehen, zeigen wir euch in der Grafik:

Sesokitz und Kronjuwild – Beide in ihrer Herbstform

Erste Anzeichen auf dieses besondere Pokémon gab es schon im Dezember 2019. Damals baute Niantic das Pokémon aber trotz Hinweis im Ladebildschirm nicht im Spiel ein.

Freut ihr euch mehr über das neue Pokémon oder das neue Shiny? Falls sich bei euch alles um schillernde Exemplare geht, haben wir weitere gute Neuigkeiten für euch.

Im November kehrt schon das nächste, neue Shiny in Pokémon GO ein. Das hängt mit einem Event in Mexiko zusammen.