In Pokémon GO gibt es einen neuen Promo-Code im Oktober, den ihr für Geschenke einlösen könnt. Und ihr müsst euch nicht mal besonders beeilen!

Was ist das für ein Code? Kurz nach der Rampenlichtstunde mit dem seltenen Cap-Pikachu Pikachu veröffentlichte Niantic einen neuen Promo-Code für Geschenke. Der neue Promo-Code lautet:

DJTLEKBK2G5EK

Mit ihm erhaltet ihr ein paar kleine Geschenke, die euch das Spielen erleichtern können. Hinter dem Code stecken:

20 Hyperbälle

Ein Sternenstück

10 Sananabeeren

10 Niantic Sticker

Hyperbälle sind immer nützlich, schließlich fangen sie Pokémon besser als jeder andere Ball im Spiel. Ihr könnt sie auch bei den aktuellen Feldforschungen einsetzen.

Mit den Sananabeeren könnt ihr die erhaltenen Bonbons verdoppeln, während das Sternenstück den erhaltenen Sternenstaub erhöht.

Woher stammt der Code? Den Promo-Code teilte Niantic via Twitter. Bei Niantic feiert man gerade Geburtstag, der zuletzt auch in Pokémon GO auftauchte. Nun soll die Party offenbar mit ein paar Geschenken an die Spieler weitergehen:

Promo-Code eingeben und Geschenke holen

Wie löst man den Code ein? Android-Nutzer von Pokémon GO sind in Sachen Promo-Codes leicht im Vorteil. Ihr müsst einfach nur den Shop in der App aufrufen und dann nach unten scrollen. Dort findet ihr dann das Feld, in den ihr den Code nur noch einlösen müsst.

So sieht das Feld für den Code aus

Auf iOS sieht das anders aus. Mit einem Apple-Gerät müsst ihr die Niantic-Website besuchen und euch dort mit euren Zugangsdaten anmelden. Auf der Seite könnt ihr dann den Code eingeben und müsst nur kurz warten, bis euch die Items im Spiel gutgeschrieben werden.

Wenn das nicht auf Anhieb klappt, versucht es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.

Bis wann ist der Code gültig? Beeilen braucht ihr euch nicht, denn der Code ist noch bis zum 13. Oktober gültig. Dementsprechend habt ihr knapp eine Woche Zeit, euch die Geschenke zu sichern. Im Laufe des Monats wird auch das Halloween-Event anstehen – wer euch da wohl als Raid-Boss erwartet?