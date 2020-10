Pokémon GO feiert morgen den Geburtstag von Niantic – Diese Geschenke bekommt ihr

Pokémon GO hat überraschend eine Geburtstagsfeier für Niantic angekündigt! Dabei bekommt allerdings ihr die Geschenke und ein kleines Event läuft bereits morgen.

Wann starten die Feierlichkeiten? Niantic hat morgen, am 4. Oktober Geburtstag. An dem Tag startet auch das Event. Es läuft von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. Es ist also genauso lang wie ein Community Day.

Innerhalb der 6 Stunden bekommt allerdings ihr einige dicke Geschenke, die sich lohnen.

Niantic überhäuft Trainer mit Geschenken

Diese Boni gibt es: In den 6 Stunden könnt ihr von zahlreichen Boni profitieren. Dazu gehören:

Glückseier halten doppelt so lange an

Sternenstücke halten doppelt so lange an

Doppelte EP für das Fangen von Pokémon

Doppelte EP für das Ausbrüten von Pokémon

Schlüpfdistanz wird halbiert bei den Eiern, die innerhalb des Events in Inkubatoren gepackt werden

Team Rocket Ballons erscheinen häufiger

Rocket-Ballons tauchen vermehrt auf.

Diese Spezialforschung gibt es: Das Highlight der Feier ist allerdings die Spezialforschung. Dabei kriegt ihr gleich mehrere Items komplett kostenlos.

Über die Forschung gibt es die Items Rauch, Brutmaschine, Glücksei, Sofort- und Lade-TM und Sternenstück gratis.

Wie genau diese Forschung aussieht, ist nicht bekannt. Wir werden euch die Forschung morgen bei MeinMMO vorstellen.

Dieses Geschenk gibt es noch: Bereits ab heute, also am 3. Oktober, gibt es im Ingame-Shop eine Box für eine PokéMünze. Sie beinhaltet 30 Hyperbälle.

Ihr solltet euch die Box also sichern, denn Hyperbälle sind immer nützlich in Pokémon GO. Immerhin sind sie die stärksten Bälle im Spiel.

Lohnt sich das Event? Auf jeden Fall! Allein die Spezialforschung bringt euch zahlreiche Items, die im Ingame-Shop sonst mehrere Euros kosten.

Dazu kommen noch die zahlreichen weiteren Boni, die ihr innerhalb der 6 Stunden abstauben könnt. Ihr solltet also rausgehen und die Zeit nutzen. Aktuell läuft auch noch das Mode-Event in Pokémon GO – ihr könnt das also verbinden.