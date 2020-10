Pokémon GO: Morgen startet das große Mode-Event – Das steckt drin

In Pokémon GO startet morgen, am 2. Oktober, das große Mode-Event! Wir zeigen euch, was euch im Event erwartet und welche neuen Shinys ihr fangen könnt.

Wann läuft das Mode-Event? Los geht es am Freitag zu einer ungewöhnlichen Zeit. Um 17:00 Uhr deutscher Zeit startet das Event. Es läuft dann bis zum 9. Oktober um 7:00 Uhr morgens deutscher Zeit.

In dem Zeitraum findet ihr eine Menge kostümierter Pokémon und eine besondere Feldforschung soll verfügbar sein.

Alle Infos zum Mode-Event von Pokémon GO

Das sind die Boni: Zunächst zeigen wir euch hier die Übersicht über alle Boni, die es im Event gibt:

In der Wildnis erscheinen folgende Pokémon vermehrt: Voltilamm, Eneco, Roselia, Zirpurze, Elezeba, Waumboll, Picochilla und Mollimorba

Kussilla mit einer Schleife schlüpft aus 7-km-Eiern

Kirlia mit einem Zylinder und der Attacke Diebeskuss erscheint in Raids – genauso wie Sheinux mit Zylinder

Glibunkel mit umgedrehter Kappe erscheint in der Wildnis und bei GO-Schnappschüssen

Shiny Zirpurze erscheint erstmalig in Pokémon GO

Eine exklusive Feldforschung ist verfügbar

Neue Avatar-Kleidung ist verfügbar

Welcher Bonus lohnt sich besonders? Bei den Kostüm-Pokémon muss jeder selbst entscheiden, ob er sie sammelt oder nicht. Es ist gut denkbar, dass Glibunkel, Kussilla und Sheinux als Shiny in dieser Kostümform erscheinen. Kirlia könnte ebenfalls Shiny sein, doch eine Weiterentwicklung kann in der Regel nicht als Shiny gefangen werden.

Generell ist es noch nicht bestätigt, dass diese Pokémon auch als Shiny auftreten. Ihre normalen Formen können allerdings alle Shiny sein.

Das Highlight dürfte ansonsten Shiny Zirpurze sein. Das ist ein ganz neues Shiny und sollte gejagt werden. Die weiteren Spawns sind allerdings nicht so überzeugend.

Das ist Shiny Zirpurze: Das Shiny ist etwas heller als die normale Form. Dennoch solltet ihr immer genau hinschauen, wenn ihr ein Zirpurze checkt, denn der Unterschied ist nicht allzu groß.

Alles zu Wahrscheinlichkeiten bei Shinys findet ihr hier.

Wie geht es weiter im Oktober? Nach dem Mode-Event geht es direkt weiter in Pokémon GO. Es stehen zahlreiche weitere Events an und jeden Dienstag gibt es auch eine Rampenlichtstunde.

Wir geben euch hier den Überblick über die kommenden Events:

