In Pokémon GO startet heute Abend, am 6. Oktober, die Rampenlichtstunde mit einem besonderen Hut-Pikachu. Wie es aussieht, wird das eines der seltensten Shinys im Spiel.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Solch ein Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Es stellt für eine Stunde ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt. Ein Bonus rundet das Event ab.

In dieser Woche steht ein besonderes Hut-Pikachu im Rampenlicht. Es trägt eine Mütze, die es vorher noch nie hatte.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Pikachu

Wann geht es los? Das Event startet um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft für genau eine Stunde bis 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? In der Stunde erscheinen überall Pikachu mit der Cap vom World Cup. Dazu gibt es noch doppelte EP für das Fangen von Pokémon.

Gibt es das Pikachu als Shiny? Ja! Erste Trainer aus Neuseeland und Australien berichten, dass man Pikachu mit dieser Kappe auch als Shiny fangen kann.

So selten wird das neue Shiny: Dieses Pikachu dürfte wohl zu den seltensten Shinys in Pokémon GO gehören. Bislang gibt es das Pikachu mit der Kappe vom World Cup noch nicht und wie es aussieht, erscheint es nur für diese eine Stunde.

Das Shiny ist für jeden Trainer also genau eine Stunde verfügbar. Da es zeitlich so beschränkt ist, wird das Shiny später verdammt selten sein.

Es bleibt abzuwarten, ob Pikachu mit dieser Mütze dann nochmal zurückkehrt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Shiny allerdings äußerst selten sein.

Wie geht es weiter? Im Oktober warten noch einige spannende Rampenlichtstunde auf euch. Nächste Woche geht es mit dem nächsten Hut-Pikachu weiter.

Außerdem erwarten euch im Oktober noch eine Menge Events. Das Highlight ist wohl das Halloween-Event am Ende des Monats. Dort wartet ein neuer Raid-Boss und weitere spannende Boni auf euch.

Es ist also noch eine Menge zu tun im Oktober!