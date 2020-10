Wie geht es weiter in Pokémon GO? Das Herbst-Event wurde kurz vor Eventstart eines anderen Events angekündigt. Ab dem 2. Oktober dreht sich nämlich alles um Mode in Pokémon GO . Es erscheinen Kostüm-Pokémon und es gibt weitere Boni rund um diese Monster.

Was ist Sesokitz für ein Pokémon? Dieses Monster taucht in 4 verschiedenen Formen auf. Es hat für jede Jahreszeit ein anderes Muster.

Wann läuft das Herbst-Event? Los geht es am 9. Oktober um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Das Event läuft dann bis zum 12. Oktober um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also nicht mal eine Woche Zeit für die Boni.

In Pokémon GO wurde ein neues Herbst-Event angekündigt. Es bringt das neue Pokémon Sesokitz und zudem noch ein lang gewünschtes Shiny.

