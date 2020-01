Über den Community Day im Februar 2020 lässt Pokémon GO euch bestimmen. 4 Pokémon stehen zur Wahl. Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile aller Pokémon und sagen, welches Monster sich am meisten lohnt.

So läuft der Community Day ab: Bereits morgen, am 1. Februar, könnt ihr den ganzen Tag über für euren Liebling abstimmen. Dafür müsst ihr dementsprechend Quests für euer Pokémon lösen und so abstimmen.

Zur Auswahl stehen 4 Pokémon:

Dratini

Machollo

Rihorn

Vulpix/Alola-Vulpix

Der Community Day selbst findet dann am 22. Februar statt.

Damit ihr am Community Day dann auch wirklich das beste Pokémon zu fangen habt, geben wir euch hier die Übersicht.

Alle Vor- und Nachteile zur Wahl vom Community Day im Februar

Hierauf wird geachtet: Wir legen bei der Auswertung den Fokus auf verschiedene Dinge. Wie nützlich ist das Pokémon in Raids? Ist es stark in der neuen PvP-Liga? Gab es das Shiny schon mal? Daraufhin haben wir eine Rangliste der 4 Pokémon erstellt.

Natürlich hat auch jeder Spieler einen ganz eigenen Bezug zu den Pokémon und möglicherweise deshalb einen Liebling.

Dratini

Welche Vorteile bringt Dratini? Die Entwicklung Dragoran ist ein Drachen-Pokémon, welches in Raids durchaus gut ist. Es hat stärkere Konkurrenten wie Rayquaza oder Brutalanda, doch Dragoran ist durchaus in Ordnung.

Zudem dürfte Dragoran für so einige Spieler eine kleine Ikone sein. Immerhin ist es seit der 1. Generation eines der Lieblinge der Spieler.

Welche Nachteile bringt Dratini? Viele Spieler sind an Dratini nicht mehr interessiert, weil es einfach schon einen Community Day hatte. Wer im Februar 2018 dabei war, der dürfte schon haufenweise Shinys und Bonbons haben. Die Shinys sind also ziemlich wertlos.

Zudem kommt, dass Dragoran die Attacke Kraftkoloss lernt. Der Angriff von Typ Kampf bringt Dragoran bei Raids und in Arenen überhaupt nichts. Im PvP wird es damit zwar vielseitiger, aber deutlich besser nicht. Es ist zwar eine Verbesserung, doch diese ist nicht riesig.

Machollo

Welche Vorteile bringt Machollo? Machomei, die Entwicklung von Machollo, zählte schon immer zu den besten Pokémon im Spiel und durfte lange Zeit in keinem Kampfteam fehlen. Es zerstört regelrecht die Heiteira in den Arenen und ist richtig nützlich.

Dazu kommt, dass das Shiny Machomei stark an Hulk erinnert, denn es ist auch grün. Eine Armee von Hulks aufzubauen ist also durchaus reizvoll.

Welche Nachteile bringt Machollo? Die Shiny-Form von Machollo ist schon im Spiel und so einige Trainer dürften ein Exemplar bereits besitzen. Sie dürfte es ärgern, wenn ihr bisher seltenes Shiny plötzlich „wertlos“ wird, weil es jeder Spieler am Community Day deutlich erleichtert bekommt.

Machomei lernt am Community Day Gegenstoß. Dies ist eine Unlicht-Attacke, über die noch nicht viel bekannt ist. Für Raids dürfte Gegenstoß aber nicht interessant sein, denn es gibt deutlich bessere Unlicht-Angreifer. Einzig für PvP könnte es eine Alternative sein, doch das ist eben noch nicht bekannt.

Wer Machollo vor allem wegen der Brauchbarkeit von Machomei nimmt, der täuscht sich mittlerweile auch. Machomei hat den Rang als bester Kampf-Angreifer an Lucario und Meistagrif abgegeben. Es ist zwar weiterhin stark, doch es gibt bessere Alternativen.

Vulpix

Welche Vorteile bringt Vulpix? Auf den ersten Blick sieht Vulpix ziemlich nutzlos aus, doch da täuscht man sich. Zuerst sticht ins Auge, dass mit Vulnona wohl eines der besten Shinys ins Spiel kommt. Vulnona ist nämlich grau und blau und dürfte den ein oder anderen Spieler beeindrucken.

Dazu kommt, dass man mit Vulpix gleich zwei Pokémon für einen Community Day bekommt. Alola-Vulpix wird es nämlich durch Raids und Feldforschungen geben. Ihr könntet also gleich 2 Shinys abstauben.

Aber auch die Attackte Meteorologe, die beide Vulnona erlernen können, ist interessant. Im PvP ist Meteorologe nämlich eine der besten Angriffe und würde Vulnona auf die oberen Ränge der besten Pokémon für die Superliga katapultieren. Wer mit der neuen PvP-Liga also in die Trainerkämpfe eingestiegen ist, der dürfte sich über diese Attacke freuen.

Welche Nachteile bringt Vulpix? Der große Nachteil von Vulpix liegt auf der Hand: In Raids ist Vulnona überhaupt nicht zu gebrauchen und wer nicht auf PvP setzt, der kriegt hier kein neues, starkes Pokémon geboten.

Dazu kommt auch hier die Problematik, dass Alola-Vulpix bereits im Spiel ist und viele Trainer ihr wertvolles Shiny durch ein solches Event entwertet bekommen.

Rihorn

Welche Vorteile bringt Rihorn? Die Liste der Vorteile von Rihorn ist lang. Zunächst einmal sieht man auch bei Rihorn einen deutlichen Unterschied zwischen Shiny und normaler Version. Das Rihornior ist sogar teilweise gelb und sieht ziemlich besonders aus.

Dazu kommt, dass Rihorn das einzige Pokémon in der Auswahl ist, welches noch nicht als Shiny zu bekommen ist. Hiervon hätte also jeder Spieler einen Vorteil.

Rihornior lernt den Angriff Felswerfer, welcher noch nicht im Spiel verfügbar ist. Damit wird Rihornior vermutlich nicht besser als Rameidon werden, doch könnte dicht ran kommen. Sollte die Attacke so gut wie Aquahaubitze oder Aurasphäre sein, dann wird es zum zweitbesten Gestein-Angreifer. Dieser Typ wird oft in Raids gebraucht und ist daher immer nützlich.

Welche Nachteile bringt Rihorn? Wer voll auf den PvP-Modus setzt, der dürfte hier etwas enttäuscht werden. Dies lässt sich aber auch erst ganz klar sagen, wenn man die Werte der Attacke kennt.

Zudem muss man sagen, auch wenn Rihornior zu den besten Gestein-Angreifern aufsteigt, es wird nicht der beste Angreifer. Rameidon wird vermutlich weiterhin die Nummer 1 bleiben.

Bis der Community Day dann am 22. Februar startet, dürften wohl noch mehr Events auch uns warten: