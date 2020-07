Pokémon GO Fest: Tag 2 bringt Giratina, Palkia, Dialga und tolle Spawns

Das Pokémon GO Fest 2020 geht in den Tag 2. Wir von MeinMMO verraten euch, was euch heute, am Sonntag, erwartet. Dabei sind neue Spawns und ein Rocket-Event.

Das ist der Tag 2: Am 2. Tag des GO Fests wartet vor allem Team GO Rocket auf euch. Die Bösewichte haben das Event übernommen und sind überall auf der Map zu finden.

Aber neben Team GO Rocket passiert ebenfalls viel in Pokémon GO. So erscheinen zwei alte, legendäre Raid-Bosse und die Spawns sind zudem besonders.

Tag 2 am Sonntag mit Dialga, Palkia und Giratina

Welche legendären Pokémon kommen? In den Raids von Pokémon GO findet ihr jetzt Dialga, Palkia und beide Formen von Giratina. Ihr könnt also insgesamt 4 unterschiedliche legendäre Raid-Bosse bekämpfen.

Bedenkt, dass die Wandelform von Giratina auch Shiny sein kann. Hier könntet ihr also Glück haben. Die komplette Raid-Liste findet ihr hier:

Level-1-Raid: Klikk, Praktibalk

Level-2-Raid: Kaumalat, Alola-Kokowei

Level-3-Raid: Panzaeron, Aerodactyl, Chaneira

Level-4-Raid: Bisaflor, Glurak, Turtok

Level-5-Raid: Giratina (Ur- und Wandelform), Dialga, Palkia

Dialga und Palkia geben ihr Comeback. Giratina ist ebenfalls dabei.

Was passiert sonst noch? Ihr müsst vor allem gegen Team GO Rocket kämpfen. Diese nutzen auch allesamt neue Pokémon. Wie schon bekannt wurde, kämpfen normale Rüpel mit Suicune. Die Rocket-Bosse nutzen aber auch andere Pokémon:

Arlo: Flunkifer, Scherox, Lavados

Cliff: Pinsir, Despotar, Arktos

Sierra: Tanhel, Hundemon, Zapdos

Giovanni: Snobililat, Sandamer, Mewtu

Am Ende erhaltet ihr aber immer das erste Pokémon als Begegnung. Das kann dann auch wie gewohnt als Shiny angetroffen werden. Arkos, Lavados und Zapdos in der Crypto-Version könnt ihr allerdings aus der Spezialforschung zu Victini erhalten.

Giovanni kämpft am Ende mit Crypto-Mewtu. Das legendäre Pokémon war bisher noch nie als Crypto zu erhalten und ist daher etwas ganz besonderes.

Wie sieht es mit Spawns aus? Auch am 2. Tag werdet ihr auf dem GO Fest besondere Spawns erleben. Dabei soll es sich um eine Mischung aus den Spawns vom Vortag handeln. Ihr werdet also weiterhin Pokémon wie Kaumalat, Lichtel oder Icognito finden. Eine genaue Liste der Spawns vom ersten Tag findet ihr in einem anderen Artikel auf MeinMMO. Schaut dort vorbei, um euch einen Überblick über mögliche Spawns zu machen.

Nutzt heute wieder Rauch, denn dort stecken weiterhin besondere Pokémon drin.

Rotom gibt es an Tag 2 ebenfalls. Dies bekommt ihr wieder in der Waschmaschinen-Form aus dem Schnappschuss.

Alle Neuigkeiten zum GO Fest findet ihr in unserem Live-Ticker zum Event. Dort berichten wir euch regelmäßig über mögliche News, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid.