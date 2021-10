In Pokémon GO startet im November das “Día de Muertos”-Event, also ein Event zu Tag der Toten. Dazu gibt es besondere Spawns, Chance auf Shinys, einen Kampf-Tag und weitere Boni. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Infos.

Was ist das für ein Event? In diesem Jahr feiert Pokémon GO den Tag der Toten mit den Spielern auf der ganzen Welt. In den Jahren zuvor waren das regional begrenzte Events, denn der Feiertag wird hauptsächlich in Mexiko und anderen Teilen Amerikas gefeiert.

In diesem Jahr darf die gesamte Community teilnehmen und Niantic hat sich dafür einige Boni einfallen lassen.

“Día de Muertos”-Event – Alle Inhalte, Boni, Pokémon

Wann geht es los? Das Event startet am Montag, den 1. November um 10:00 Uhr Ortszeit. Es endet am 2. November um 22:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Ihr erhaltet während des Events den doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Außerdem halten eure Lockmodule und Rauch 90 Minuten lang an.

Dazu startet am 1. November noch ein Kampftag der GO-Liga, bei dem es für Siege den vierfachen Sternenstaub für euch gibt.

Welche Pokémon spawnen? In der Wildnis könnt ihr Tragosso, Sonnkern, Kramurx, Hunduster, Zobiris, Roselia, Sonnflora, Driftlo und Makabaja finden. Bei allen Exemplaren, mit Ausnahme von Sonnflora, besteht die Chance auf ein Shiny.

Geschenke: Besucht ihr während des kurzen Events den Shop, dann erhaltet ihr eine kostenlose Event-Box und ein Avatar-T-Shirt.

Kostenlose Event-Box mit 20 Pokébällen und einem Rauch

Kostenloses T-Shirt zum Día de Muertos

Rauch und Lockmodule: Wenn ihr Rauch oder Lockmodule aktiviert, ziehen sie die folgenden Pokémon an: Tragosso, Sonnkern, Sonnflora, Kramurx, Hunduster, Zobiris, Driftlon, Alola-Knogga, Makabaja.

Forschungen: Durch Feldforschungen erhaltet ihr Begegnungen mit Tragosso, Sonnkern, Roselia und Alola-Knogga.

Wie gefällt euch die Aussicht auf das neue Event zum Tag der Toten in Pokémon GO? Sind das Inhalte, über die ihr euch freut oder hättet ihr lieber andere Pokémon und Geschenke erhalten?