Heute, am 09. November 2021, findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Lampi statt. Wir von MeinMMO sagen euch welchen Bonus es geben wird und ob sich das kurze Event lohnt.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Dienstag ein einstündiges Event statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Dieses spawnt in dieser Zeit häufiger und bringt euch außerdem noch einen besonderen Bonus.

Heute, am 09. November 2021, werdet ihr während der Rampenlicht-Stunde auf das Wasser- und Elektro-Pokémon Lampi treffen. Außerdem erhaltet ihr doppelte Bonbons, wenn ihr während des Events Pokémon verschickt.

Rampenlichtstunde mit Lampi – Start und Boni

Wann fängt es an? Wie jede Woche wird die Rampenlichtstunde auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit starten. Ihr habt dann eine Stunde Zeit, um den Bonus zu nutzen und haufenweise Lampi zu fangen. Gegen 19:00 Uhr werden die Spawns dann wieder weniger.

Welche Boni erwarten euch? Während der ganzen Rampenlicht-Stunde spawnen an jeder Ecke Lampi. Durch das Setzen eines Rauchs, lockt ihr weitere Exemplare an. Zusätzlich erwartet euch noch ein Bonbon-Bonus. Für jedes verschickte Pokémon erhaltet ihr während des Events doppelte Bonbons.

Gibt es Lampi als Shiny? Ja, Lampi ist in seiner schillernden Form in Pokémon GO zu finden. Ihr erkennt es an seinen grünen Augen und Lampen.

Lampi normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Lampi?

So stark ist Lampi: Lampi hat im Angriff und der Verteidigung eher schlechte Werte. Und auch seine Ausdauer ist eher durchschnittlich. Aus diesem Grund spielt es in Raids und der PvP-Liga keine Rolle (via pvpoke.com).

Seine Weiterentwicklung Lanturn kann vor allem in der Ausdauer glänzen. Aber auch dieses Monster kann im Angriff und der Verteidigung nicht überzeugen. Ein starkes Exemplar könnte lediglich in der Superliga genutzt werden, wobei es auch hier bessere Kandidaten gibt. In Raids solltet ihr lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO zurückgreifen.

Wer sollte die Rampenlicht-Stunde nutzen? Interessant ist Lampi vor allem für Shiny-Jäger. Wer also auf der Suche nach einem schillernden Exemplar ist, sollte sein Glück heute versuchen. Und auch Trainer, denen Lampi noch im Pokedex fehlt, sollten diese Gelegenheit nutzen.

Hinweis: Der Bonbon-Bonus ist grundsätzlich interessant, wenn man in den vergangenen Tagen viele Monster gesammelt hat und diese sowieso verschicken möchte.

Wer allerdings nicht dringend Platz in seiner Pokémon-Aufbewahrung benötigt, sollte noch ein paar Tage bis zum Community Day am 21. November 2021 warten. An diesem Tag erhaltet ihr für eure verschickten Monster die dreifachen Bonbons und sogar eine 4-fache Chance auf ein XL-Bonbon.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Oder ist Lampi nicht so euer Ding? Wie findet ihr den Bonbon-Bonus? Hebt ihr euch eure Monster bis zum C-Day auf? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht einiges in Pokémon GO an. Wir zeigen euch, welche Events euch im November erwarten und welche sich davon besonders lohnen.