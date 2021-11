Pokémon GO startet morgen Rocket-Event „Ein langer Schatten“ – Alle Boni

In Pokémon GO startet morgen, am 09. November 2021, im Rahmen des derzeitigen Lichtfestivals ein ganz besonderes Rocket-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch dabei erwartet und verraten euch, welche Boni es geben wird.

Was ist das für ein Event? Derzeit findet das Lichtfestival in Pokémon GO statt, bei dem sich alles um das Elektro- und Feuer-Pokémon dreht. Doch ab morgen wird es zu diesem Event auch Schatten geben.

Wie Niantic über ihren offiziellen Blog von Pokémon GO angekündigt haben, startet morgen ein spezielles Rocket-Event unter dem Namen „Ein langer Schatten kehrt zurück“ (via pokemongolive.com). Natürlich erwarten euch dazu zahlreiche Besonderheiten rund um Team-GO-Rocket. Wir zeigen euch welche das sind.

Wann startet „Ein langer Schatten kehrt zurück“? Start dieses Event-Teils mit Team Rocket ist am 09. November 2021 um 00:00 Uhr Ortszeit. Bislang ist allerdings noch nicht bekannt, wie lange der Schatten über dem Lichtfestival liegen wird. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Das sind die Boni zum Rocket-Event

Nachdem es in den letzten Wochen etwas ruhiger um Team-GO-Rocket war, kommen sie zum Rocket-Event „Ein langer Schatten kehrt zurück“ mit geballter Ladung. So erwartet euch endlich die Rückkehr von Giovanni.

Natürlich bringt er euch ein neues Crypto-Pokémon. Und auch die anderen Rocket-Bosse Sierra, Arlo und Cliff haben ihr Team erneuert. Welche Monster euch erwarten und auf welche Boni ihr euch außerdem freuen könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Das sind die neuen Pokémon der Rocket-Bosse

Giovanni: Nach mehrwöchiger Pause kehrt Giovanni endlich in Pokémon GO zurück. Dabei setzt er ab sofort auf ein neues legendäres Crypto-Pokémon: Crypto-Lugia. In den letzten Tagen wurde schon viel in der Community über Giovannis Rückkehr spekuliert.

Grund dafür war der Fund eines neuen Crypto-Pokémon. Viele Spieler hatten sich das Lugia aus der Spielereihe “Pokémon XD: Der dunkle Sturm” für den Nintendo GameCube gewünscht. Giovanni kehrt allerdings mit der normalen, weißen Version von Lugia zurück.

Lugia

Außerdem soll sich bei seiner Mission auch alles um das mysteriöse Pokémon Hoopa drehen. Dass es zu Hoopa eine zweite Spezialforschung geben wird, ist durch Niantic bereits bestätigt. Ob Giovanni darin allerdings auch eine Rolle spielen wird, bleibt für den Moment abzuwarten.

Sierra, Arlo und Cliff: Auch Sierra, Arlo und Cliff haben sich jeweils ein neues Team gesucht. Welches das sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Sobald es hierzu erste Informationen gibt, werden wir diese für euch ergänzen.

Ein neues Shiny

Nicht nur die Crypto-Pokémon der Rocket-Bosse haben sich verändert, denn ihr werdet ab morgen auch auf ein neues Shiny im Spiel treffen können. Dabei handelt es sich um das Unlicht- und Flug-Pokémon Skallyk.

Skallyk und Grypheldis normal (links) und als Shiny (rechts)

Dieses findet ihr derzeit im Feldforschungsdurchbruch des Monats November. Außerdem soll es laut Niantic ab morgen auch in den Feldforschungsaufgaben zu finden sein. Mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Exemplar des Windelvogels. Ihr erkennt ihn an seinem pinkfarbenen Kopf und dem braunen Gefieder.

Boni zu „Ein langer Schatten kehrt zurück“

Neben einem neuen Shiny und den veränderten Crypto-Pokémon wird es natürlich auch den einen oder anderen Bonus für euch geben. Welche Boni das sein werden, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Mitglieder von Team-GO-Rocket spawnen häufiger an PokéStops und in Ballons

Neue Spezialforschung, um Giovanni zu finden

Die Spezialforschung „Missverstandener Schabernack“ mit Hoopa geht weiter

Lade-Attacke Frustration verlernen, durch den Einsatz einer Lade-TM

Vor allem auf das Verlernen von Frustration haben schon einige Trainer gewartet, diese Möglichkeit gab es nämlich zuletzt vor einem halben Jahr. Warum diese Möglichkeit so wichtig ist, erklären wir euch in unserem nachfolgenden Beitrag:

Pokémon GO bringt nach einem halben Jahr wichtigstes Rocket-Event zurück

Welche Besonderheiten es zu diesem Event-Abschnitt außerdem noch geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Sollte es neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Wie findet ihr das Rocket-Event? Freut ihr euch über das neue Pokémon von Giovanni oder habt ihr euch eher ein anderes Monster gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Welche Events euch im November erwarten und welche sich davon besonders lohnen, haben wir für euch zusammengefasst.