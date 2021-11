Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Cresselia – Beste Konter

In Pokémon GO startet heute, am 17. November, die Raid-Stunde mit Cresselia. Wir zeigen euch die besten Konter im Guide, die Startzeit und Infos zu Shinys.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend startet in Pokémon GO eine Raid-Stunde. Während des Events findet ihr bei vielen Arenen in der Welt von Pokémon GO Raids mit Legendären Pokémon. Das lohnt sich vor allem, wenn ihr die entsprechenden Pokémon noch braucht oder einfach Bonbons sammeln wollt.

Bei der Raid-Stunde heute steht das legendäre Pokémon Cresselia von Typ Psycho im Fokus. Es stammt aus der vierten Spielgeneration.

Raid-Stunde am 17. November – Start, Shinys, Konter

Wann geht es los? Wie ihr das schon von anderen Events dieser Art kennt, beginnt die Raid-Stunde um 18:00 Uhr. Das Event läuft dann eine Stunde lang und endet um 19:00 Uhr. Die Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit der Region, in der ihr spielt.

Beste Konter gegen Cresselia

Cresselia ist anfällig gegen Angriffe der Typen Geist, Unlicht und Käfer. Entsprechend dieser Typen zeigen wir euch hier eine Auswahl mit den besten Kontern:

(Crypto-) Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

(Crypto-) Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

(Crypto-) Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

(Crypto-) Banette mit Dunkelklaue und Spukball

Darkrai mit Standpauke und Spukball

(Crypto-) Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

(Mega-) Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Sind eure Pokémon noch nicht dabei? Mehr Auswahl zu den besten Kontern gegen Cresselia in Pokémon GO gibt es hier:

Pokémon GO: Konter-Guide Cresselia – Die besten Angreifer 2021

Cresselia als Shiny fangen?

Gibt es Shiny Cresselia in Pokémon GO? Ja, ihr könnt mit Glück auch Cresselia in der Shiny-Form begegnen. Die Chancen dafür stehen bei einem legendären Raid etwa bei 1 zu 20.

Cresselia in der normalen Form link, als Shiny auf der rechten Seite

Lohnt sich die Raid-Stunde heute mit Cresselia?

Das müsst ihr wissen: Falls ihr heute keine Zeit habt, aber unbedingt Cresselia raiden wollt, ist das nicht schlimm. Denn nächste Woche gibt es eine weitere Raid-Stunde mit Cresselia. Alle Raid-Stunden und Bosse im November bei Pokémon GO.

So stark ist es: Cresselia ist kein guter Angreifer, was Raids angeht. Da findet ihr weitaus bessere Angreifer in der Kategorie. Denn Cresselias Stärke liegt nicht im Angriff, sondern der Verteidigung. Dadurch wird es im PvP weitaus besser performen.

In der Superliga spielt Cresselia im oberen Mittelfeld mit

In der Hyperliga gehört es fast zu den Top-Angreifern

Für euch lohnt sich die Raid-Stunde heute also, wenn ihr nach einem starken Kämpfer für die Hyperliga in Pokémon GO sucht, Bonbons für Cresselia sammeln wollt oder gerne ein Shiny Cresselia fangen möchtet. Einen starken Angreifer für Raids sucht ihr hier vergebens.

Dafür kommen in den nächsten Tagen noch ein paar spannende Ereignisse auf euch zu: Alle Events im November 2021 bei Pokémon GO und welche sich lohnen.