In Pokémon GO startet heute, am 2. November, die Rampenlicht-Stunde mit Tuska und einem Bonbon-Bonus. Wir zeigen euch alles zum Start, Shiny und Inhalten sowie für wen sich das Event heute lohnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Bei jedem Event rückt ein bestimmtes Pokémon in den Fokus und wird von einem Bonus begleitet. In der Stunde finden Trainer viele Exemplare dieses Pokémon und können den Bonus nutzen, um Vorräte von Bonbons, Sternenstaub oder ihre Erfahrungspunkte zu erhöhen.

Heute steht das Pokémon Tuska vom Typ Pflanze im Mittelpunkt des Geschehens. Es stammt aus der dritten Spielgeneration. Dazu winkt ein Bonbon-Bonus.

Rampenlichtstunde mit Tuska – Start, Shiny, Bonus

Wann geht es los? Wie ihr das schon von den vergangenen Events kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann 60 Minuten Zeit, das Event auszunutzen, denn um 19:00 Uhr ist Ende der Rampenlicht-Stunde.

Welche Boni gibt es? Ihr werdet während der Rampenlichtstunde nahezu überall in der Wildnis auf Tuska treffen. Setzt ihr Rauch ein, zieht dieser auch hauptsächlich Tuska an. Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons.

Wer also nicht unbedingt Tuska-Bonbons sammeln möchte, kann während der Event-Zeit auch Raids absolvieren und sich dabei beim Fangen die doppelten Bonbons für die legendären Pokémon sichern.

Kann man Shiny Tuska fangen? Nein, Shiny Tuska ist bisher noch nicht in Pokémon GO freigeschaltet worden.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute?

Wie stark ist Tuska? Weder Tuska noch seine Weiterentwicklung Noktuska sind besonders stark. In Trainerkämpfen (PvP) haben die beiden nicht viel zu melden. Auch bei Raids (PvE) gibt es weitaus bessere Angreifer. Ihr solltet die Rampenlicht-Stunde also nicht nutzen, wenn ihr auf starke Angreifer hofft.

Für Shiny-Jäger ist das Event heute leider auch uninteressant.

Nutzt das Event vor allem, wenn ihr Bonbons sammeln wollt und kombiniert es mit Raids, wenn ihr mehr Bonbons von bestimmten Raidbossen farmen möchtet.

In den nächsten Wochen könnt ihr noch an weiteren Rampenlicht-Stunden teilnehmen und deren Boni ausnutzen: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2021 in Pokémon GO.