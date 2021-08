Fortnite: Das wissen wir bisher zur neuen Season 8 in Kapitel 2

Langsam aber sicher nähert sich Fortnite dem Ende der Season 7 an. Die meisten Inhalte sind erspielt und es gibt kaum mehr was zu tun. Umso mehr freut man sich, wenn die neue Season anrückt und uns mit frischen neuen Inhalten wieder zum Zocken bringt. Wir von MeinMMO, zeigen euch alle bisherigen Infos, bezüglich der neuen Season 8 und was uns da eventuell erwarten könnte.

Im weiteren Verlauf des Beitrags werden Leaks und Gerüchte zusammengetragen die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Fortnite schaffen werden. Da es sich aber wiederum um Leaks handelt, könnte es sein das Epic Games gewisse Ideen anders oder gar nicht umsetzt.

Wann startet die neue Season 8?

Die neue Season startet voraussichtlich am 12. September 2021. Ob sich Epic Games an das Datum hält, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit kam es schon oft vor, das Seasons in die Länge gezogen wurden, da Epic Games mit den neuen Seasons noch nicht fertig war.

Vermutliche Battlepass Inhalte – Kommt Naruto in Fortnite?

Leaks sprechen dafür das sich Epic Games in der neuen Season ein ganz besonderes Crossover überlegt hat. Wer ein Fan von Mangas oder Animes ist, sollte von Naruto bestimmt gehört haben. Der bekannte Leaker Shiina berichtet via Twitter:

Der Jinchūriki des neunschwänzigen Fuchses erscheint vielleicht mit dem neuen Start der Season 8 im Battlepass. Epic Games, so laut Shiina, erlangte die Lizenzen für das Projekt mit Naruto und machten sich sofort an die Arbeit, ihn in den nächstens Battlepass zu implementieren.

Das sind verschiedene Modi von Naruto (via wallpaper-hd.com)

Da Naruto viele Modi besitzt wie der Senin-Modus oder der Sechs Pfade Modus könnte man davon ausgehen das Naruto viele Stile spendiert bekommt, die es mit Aufgaben freizuschalten gilt.

Ninja Waffe in Kapitel 2 Season 8

Im Oben genannten Twitter-Post von Shiina verweist er auf einen Post in Reddit von den FortniteLeaks Moderatoren (via reddit.com). Diese sollen bezüglich der neuen Season viele Informationen besitzen. Eine davon dreht sich um eine neue Waffe passend zu Naruto. Es handelt sich um Explosive Kunais.

Hier ein Kunai mit Briefbombe. Fang!

Wie sie funktionieren werden, wird sich rausstellen. Man könnte davon ausgehen, dass sie auf Oberflächen haften und dort einen Flächenschaden anrichten und alles Umliegende in Brand setzen.

Neue Gebiete – Abgestürztes UFO? Pyramiden? Kevin?

Mit einer neuen Season werden auch neue Gebiete erschaffen. Diese Map-Veränderungen machen Fortnite wieder spannend und sorgen dafür das es nicht eintönig wird. Genauso wie bei der neuen Season 8. Hypex fand zusammem mit tonxim, einen Mumien-Skin der zur neuen Umgebung in Season 8 passen könnte. Aber nicht nur das.

Hypex verweist darauf das es auch drei Umgebungen geben könnte. Diese wären:

Pyramiden (Pyramid)

Pyramiden, Sand und Mumien. Passend zur Pyramiden-Umgebung würde es sich anbieten eine große Wüste in Fortnite zu setzten. Da in Kapitel 2 Season 6 eine neue Art der Fortbewegung hinzugefügt wurde, indem man die Möglichkeit hatte sich rasant unter dem Sand fortzubewegen, könnte es möglich sein das sich eine große Sand-Umgebung ausbreitet.

Würfel (Cubes)

Das könnte auf ein erneutes wiedersehen mit unserem Freund Kevin hindeuten. Vielleicht breitet sich Kevin auf der Map aus und spaltet sich in mehrere kleinere Kevins.

Absturzstelle (Crash Site)

Die Absturzstelle lässt Fragen offen, da wir es momentan mit einem Mutterschiff der Aliens zu tun haben, der unsere Andenken vorheriger Seasons einfach aufsaugt. Vielleicht wird es ein Live-Event geben, indem wir uns endlich gegen die Aliens zur Wehr setzen und ihr Mutterschiff zum Absturz bringen werden. Da das Mutterschiff genauso groß, wenn nicht sogar größer ist, als die Fortnite-Map, könnte man davon ausgehen das so ein Absturz verheerende Folgen und Veränderungen mit sich bringen könnte.

Fortnitemares 2021 – Was erwartet uns?

Woher stammen die Infos? Im massiven Leak von Reddit wurde auch eine neue Dimension angesprochen, die als „The Sideways“ betitelt wurde. Im Post von Reddit wurde angenommen, das eine Ähnlichkeit zur Parallelwelt der Serie Stranger Things hat. Mitunter werden wir es mit Wesen aus einer anderen Welt zu tun haben, die uns das Leben während Matches zur Hölle machen werden.

Hypex fügt noch an, das wir durch das Besiegen dieser Monster, Loot bekommen, der passend zur Gegenkategorie auch mehr springen lässt. Wenn man z. B. einen Superstarken ins Jenseits schickt, bekommt man epische oder sogar legendäre Waffen/Gegenstände.

Weitere interessante Inhalte die uns bevorstehen

Uns erwarten auch weiterhin coole und ausgefallene Skins in der Zukunft. Als neues Crew-Pack wird angenommen das ein neuer Skin namens „Ninja Wolf“ erhältlich sein wird. Dieser wird mit jeder weiteren Abonnierung des Crew-Packs an Stile dazugewinnen.

Wann kommt die Unreal Engine 5 in Fortnite? Epic Games sah vor, Fortnite mit der Unreal Engine 5 upzugraden. Hypex hatte dazu einen Post auf Twitter veröffentlicht, indem er mitteilt, dass das Upgrade bis Season 9 auf sich warten lässt.

Was bringt die Unreal Engine 5 Fortnite denn? Durch die neue Unreal Engine wird es möglich sein, Spiele mit besserer Grafik zu entwickeln. Spieler sehen realistischer aus, Gebäude und Pflanzen wirken natürlicher und wenn Zerstörung angesagt ist, wie es in Fortnite nun mal gang und gäbe ist, könnte es sein das Bauen und das Zerstören von Gebäuden hübscher gestaltet wird.

Ein Engine-Upgrade wirkt sich häufig auch in Form einer verbesserten Performance oder mehr Grafikoptionen (zumindest auf dem PC) aus.

Holzwände, die man errichtet, brechen in tausend Teile oder Mauerwerk bröckelt und bekommt Einschusslöcher. Damit ist dem Thema der Zerstörung keine Grenzen gesetzt.

Was haltet ihr von den neuen Inhalten die uns eventuell in der neuen 8 Season erwarten? Seit ihr ein Fan der Naruto Reihe und hofft das sogar Son Goku von Dragonball es in Fortnite schafft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.