Nach langer Wartezeit ist Superman auch bekannt als Clark Kent endlich freischaltbar. Wie ihr explizit Clark Kent in Fortnite freischaltet und am besten an die Aufgaben rangeht, erfahrt ihr hier.

Um welchen Skin geht es? Es handelt sich um den Skin Clark Kent, der unter dem Namen Superman bekannt ist. Dieser wurde seit Beginn von Season 7 als geheimer Skin hinzugefügt und lässt sich nun, mit seinen dazugehörigen Items freischalten.

Das ist Clark Kent

Das sind Standorte der NPCs zu Clark Kent

Das war das Problem: Nach einem Bug, der es unmöglich machte, dass Clark Kent, Beast Boy, und der Gepanzerter Batman auf der Fortnite Map spawnten, ist es nun möglich diese wieder aufzufinden.

So löst ihr die Herausforderung: Zu aller erst müsst ihr drei Aufgaben zu den oben genannten NPCs erledigen. Sie befinden sich einmal in der Nähe des Farmer Markets, am Strand von Dirty Docks und auf der Holzbrücke in Weeping Woods. Jeder von ihnen hat eine Quest die es zu erfüllen gibt.

Das sind die Standorte der einzelnen NPCs

Um Clark Kent schlussendlich freizuschalten gilt es danach noch fünf der folgenden Aufgaben zu lösen:

Nimm Schaden von Spielern und Überlebe

Erreiche 99 Geschwindigkeit mit einem Fahrzeug

Benutze ein Launchpad

Fliege mit einem UFO

Besuche drei verschieden benannte orte

Besuche das Mutterschiff oder eine Alien-Umgebung

Eliminiere Aliens

Tipps zu den Aufgaben

So löst ihr die Aufgaben: Um die Geschwindigkeit am sichersten mit einem Fahrzeug zu erreichen, raten wir euch einen Ferrari in Fortnite zu benutzen, der vor kurzem hinzugefügt wurde. Diese findet ihr am besten in Städten wie Lazy Lake oder Pleasant Park. Haltet Ausschau danach.

Die Launchpads sind nichts anderes als die Jump-pads, die es in den IO-Satellitenlagern oder Stationen gibt. Einfach draufspringen und fertig ist die Aufgabe.

Und zu guter Letzt müsst ihr ein Mutterschiff oder eine Alienumgebung besuchen. Lasst euch einfach von dem großen UFO entführen oder besucht Holly Hedges. In Holly Hedges gibt es eine Alien-Brutstätte die mit Alienkraftfeldern umhüllt ist. Springt rein und die Aufgabe hat sich erledigt.

Da man nicht alle 7 Aufträge erledigen muss, würden wir euch einfache Aufgaben empfehlen, die schnell zu lösen sind wie Aliens eliminieren und UFOs fliegen. Das könnt ihr gut zusammen erledigen, indem ihr zu Orten geht, die einen lila Schriftzug haben. Erledigt dort die Aliens, ballert ein UFO runter und flitzt damit davon.

Nun könnt ihr alle Aufgaben ohne Probleme lösen und erhaltet somit Clark Kent.

Was haltet ihr von einem weiteren DC Helden, der sich einen Weg in Fortnite gebahnt hat? Findet ihr es gut das Epic Games solche Crossover macht oder seid ihr eher dagegen und möchtet lieber wieder eigene Fortnite Skins sehen? Lasst es uns hier auf MeinMMO wissen.