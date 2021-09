Fortnite: Battle-Pass-Trailer zur Season 8 – Zeigt fiesen Marvel-Bösewicht und pinkes Einhorn

Wann startet Season 8 und was steckt drin? Heute, am 13. September ist der offizielle Release. Neben dem neuen Battle Pass wird es wie immer auch neue Skins im Shop geben, neue Waffen ins Spiel kommen und Änderungen auf der Map vorgenommen.

Worum geht es in Season 8? Der Trailer bestätigt erneut die Rückkehr des riesigen Würfels namens Kevin. Diese seltsame Lebensform tauchte schon einmal in Fortnite auf und sorgte schon damals für Verwirrung. Auf seine Rückkehr wurde schon im Vorfeld von Spielern spekuliert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was zeigt der Battle-Pass-Trailer? Passend zum Start der 8. Season zeigt euch der Trailer einige Belohnungen des neuen Battle Pass und die neuen Charaktere. Außerdem sehen wir, mit wem ihr es in Season 8 zu tun bekommen werdet:

Mit einem neuen Trailer stimmt Fortnite auf den Battle Pass zur Season 8 ein. Es gibt einen Einblick in die Geschichte und vor allem in die neuen Skin-Belohnungen. Mit dabei ist ein bekannter Marvel-Bösewicht: Carnage.

Insert

You are going to send email to