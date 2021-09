Fortnite: Was sind Sofortgegenstände? Alle Infos zu den Verbrauchs-Items

Mit den Sofortgegenständen gibt es in Fortnite eine große Anzahl an verschiedenen Items, die ihr während einer Partie sammeln und verbrauchen könnt. MeinMMO zeigt euch in diesem Guide, was diese Items bringen.

Was sind Sofortgegenstände? Das sind Items, die ihr in Fortnite finden und verbrauchen könnt. Die meisten dieser Gegenstände stellen entweder Schild- oder Lebenspunkte wieder her und können überall auf der Karte gefunden werden.

Dazu zählen Gegenstände wie Äpfel, Pilze, Chilis oder Schlürfpilze. Auch Kokosnüsse, Mais, Kohl und Bananen wurden mittlerweile eingeführt. Das Lagerfeuer zählt ebenfalls zu den Sofortgegenständen.

Insgesamt gibt es aktuell also 9 Sofortgegenstände in Fortnite. Wir zeigen euch die Effekte der wichtigsten Items und wo ihr sie finden könnt.

So sieht ein Apfel im Spiel aus.

Sofortgegenstände in Fortnite – Effekte und Fundorte

Was können die Sofortgegenstände? Sie dienen der Heilung oder der Reparation des eigenen Schildes. Hier eine Auflistung der Items, ihrer üblichen Fundorte und Effekte:

Item Effekt Fundorte Apfel Heilt 5 Lebenspunkte (1 Sekunde) Farmers Market, nördlich von Frenzy Farm. Sucht unter Bäumen oder direkt im Markt. Pilz Heilt 5 Schildpunkte (1 Sekunde) Weeping Woods, zwischen den Bäumen am Rand des Waldes. Schlürfpilz Heilt 10 Schildpunkte (1 Sekunde) Slurpy Swamp, auf den Hügeln, die aus dem Wasser ragen. Sie leuchten blau. Kokosnuss Heilt 5 Lebenspunkte. Bei voller Gesundheit gibt’s stattdessen Schildpunkte. Ihr findet zahlreiche Kokospalmen rund um Coral Castle und Believer Beach. Chili Heilt 5 Lebenspunkte, gibt außerdem für 60 Sekunden 20 % mehr Laufgeschwindigkeit Loot aus NOMS-Lebensmittelkisten. Banane Heilt 5 Lebenspunkte (1 Sekunde) Rund um Coral Castle auf dem Boden oder in Bananenstauden zu finden. Kohl Heilt 10 Lebenspunkte (1 Sekunde) In nahezu jedem Garten und Gemüseacker zu finden. Besonders häufig im Corny Complex. Mais Heilt 10 Lebenspunkte (5 Sekunden) Häufig im Corny Compley, Obstgarten, der Eisernen Farm, Camp Cod oder Boney Burbs zu finden. Lagerfeuer Rasten heilt Lebenspunkte, kann nicht mitgenommen werden. Lagerfeuer sind nahezu überall auf der Map verteilt. Haltet nach Camping-Plätzen und Gärten Ausschau.

Was ist der Unterschied zwischen Lagerfeuern und anderen Sofortgegenständen? Es handelt sich nicht um ein Item, das einfach aufgesammelt werden kann. Lagerfeuer sind stationär und müssen zunächst entzündet werden.

Wer während einer Partie als Erstes an einem Feuer ist, kann dieses ohne Probleme direkt anzünden. Es brennt dann für 25 Sekunden und in diesem Zeitraum können Spieler rund um das Feuer Lebenspunkte regenerieren.

Ist es heruntergebrannt, muss der nächste Spieler das Feuer zunächst wieder anzünden. Dafür werden 300 Holz benötigt. Ihr könnt ein brennendes Feuer aber auch am Brennen halten, indem ihr 30 Holz nachlegt.

Sofortgegenstände können während den Matches nützliche Hilfsmittel sein. Wenn ihr euch die möglichen Fundorte merkt, könnt ihr euch entsprechend auf der Karte fortbewegen und eure Lebens- und Schildpunkte immer wieder auffüllen.

Bedenkt aber, dass es wahrscheinlich auch andere Spieler auf diese Items abgesehen haben.

Zuletzt ging mit 17.50 ein neues Update zu Fortnite online. Wir haben für euch die Patch Notes in der Übersicht.