Fortnite lässt im Laufe neuer Seasons Waffen kommen und verschwinden. Einige davon sind einzigartig, andere wiederum verschwenden nur Item-Slots in eurem Inventar. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche die besten Waffen in der aktuellen Season 7 sind.

Woher kommen die Waffen-Infos? Die Informationen über die Werte der Waffen beziehen sich auf eine Liste von DotEsports (via. Dotesports.com) und Infos von Fortnite Wiki (via. Fortnite Wiki). In dieser Top-Liste werde ich euch alles daraus zusammentragen und zusätzlich meine eigene Erfahrung mit einfließen lassen, um euch zu zeigen, welche Waffen wirklich einen genaueren Blick wert sind.

Über den Autor: Ich heiße Christos, bin freier Autor bei MeinMMO und verstärkt in den Bereichen Fortnite und Destiny unterwegs. Nach mittlerweile mehr als 2.000 Spielstunden und zahlreichen Seasons in Fortnite, die ich aktiv durchlebt habe, kann ich mir ein fundiertes Urteil davon machen, worauf es bei einer Waffe in Fortnite ankommt.

Das sind die besten Waffen in Kapitel 2 Season 7

Bei den Waffen in Fornite kommt es meist auf gutes Handling und hohen Schaden an. Da jede Sekunde in einem Kampf das Aus bedeuten könnte, wird auch die spezielle Funktion der jeweiligen Waffe nicht außer Acht gelassen. Aktuell stechen folgende Waffen besonders heraus:

Kymera-Strahler

Railgun

Plasmakanone

Pumpgun

Scar-Sturmgewehr

Kymera-Strahler

Was macht die Waffe stark? Gerade zu Beginn der Runden kann Munitionsknappheitdurchaus zum Problem werden. Umso besser, wenn man eine Waffe mit sich führt, die unendlich Munition hat. Diese Alien-Knarre verschießt einen Laser, der eurem Feind 9 Schaden pro Sekunde zufügt.

Wichtige Infos zur Waffe:

Unendliche Munition

Schaden: 9 – 11 Schaden pro Sekunde (variiert je nach Wertigkeit der Waffe)

überhitzt bei Dauerfeuer

Cooldown: 2,5 – 2 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Wo findet man sie? Bei Eindringlingen oder nach einer Entführung

Pro Verschießt Laser mit konstantem Schaden

Keine Munition nötig

Auch aus weiter Entfernung effektiv Contra Überhitzung bei konstantem Feuern

Schwaches Aiming bedeutet in einem direkten Duell oft den Tod

Railgun

Was macht die Waffe stark? Diese neue Sniper lädt einen Laserstrahl auf, der jedes erdenkliche Hindernis durchbricht. Ob das nun Gebäude von anderen Spielern oder UFOs sind – dieses Gewehr macht alles kaputt, was ihm vor den Lauf kommt.

Wichtige Infos zur Waffe:

Eine Kugel im Lauf

Benötigt Scharfschützen-Munition

Schaden: 85 – 94 – Bei Headshot das Doppelte (je nach Wertigkeit)

Macht 2.5x mehr Schaden auf UFOs

Nachladetempo: 3 – 2,7 Sekunden je nach Wertigkeit

Wo findet man sie: Überall, in Kisten, nach einer UFO-Runde, IO-Anlagen

Pro Durchbricht jedes Gebäude und jede Deckung

Zwingt UFOs mit einem gezielten Schuss zur Landung

Bei voller Aufladung erreicht man krassen Schaden Contra Nur ein Schuss möglich, danach muss man Nachladen

Lange Nachladezeit

Aufladung nötig, um das volle Potenzial der Waffe zu erreichen

Plasmakanone

Plasmakanone

Was macht die Waffe besonders? Lasst euch nicht täuschen. Diese kleine Handfeuerwaffe verschießt eine große Plasmakugel, die alles auf ihrem Weg zerstört. Von Gebäuden bis hin zur natürlichen Vegetation ist nichts vor ihr sicher.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: 33 pro Sekunde

Waffe besitzt keinen Cooldown

besitzt beschränkt Munition

Wo findet man sie: Überall, in Kisten, nach einer Entführung

Pro Verschießt eine alles vernichtende Plasmakugel

Zerstört Gebäude von Feinden ohne Probleme

Guter Ersatz für den Raketenwerfer

Geschoss bleibt an Ort und Stelle stehen, wo es einschlägt und richtet immer noch Schaden über Zeit an Contra Begrenzte, nicht auffüllbare Munition

geringe Reichweite

Lange Aufladezeit bis zum Schuss

Pumpgun

Die berüchtigte Pump

Was macht die Waffe besonders? Diese Waffe, ein Urgestein aus Fortnite, darf bei keinem Spieler fehlen. Sie richtet mit einem gezielten Schuss massig Schaden an – und das selbst auf relativ große Distanz.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 84 – 116 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 5,1 – 3,7 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 5 Kugeln

Wo findet man sie: Überall, in Kisten, nach einer Entführung

Pro Bringt Gegner mit einem gezielten Schuss zu Boden

Gut um Gegner zu Pushen

Auf mittlerer Distanz effektiv Contra Keine hohe Feuerrate

Munitionsgebunden

Gute Präzision erforderlich

Scar-Sturmgewehr

Das Scar-Sturmgewehr – Der Allrounder und den Waffen

Was macht die Waffe besonders? Diese Waffe gehört mit der Pumpe zu den ältesten Waffen in Fortnite. Das Gewehr kann nicht nur mit seinem Schaden punkten, sondern ist universal auf allen Entfernungen bestens einsetzbar.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: 30 – 36 (je nach Wertigkeit)

Nachladezeit: 2,53 – 2,07 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 30 im Magazin

Wo findet man sie: Überall, in Kisten, nach einer Entführung

Pro Auf alle Entfernungen effektiv

Richtet hohen Schaden an

Kann mit seiner Magazingröße Wände vernichten Contra Verbraucht schnell Munition

Fornite hat zwar einiges mehr an guten Waffen zu bieten, bei diesen 5 dürfte es sich aber um die aktuell besten Schießeisen handeln, die ihr in der laufenden Saison verwenden könnt. Eventuell lässt sich euer Loadout mit ein paar Granaten oder Glühwürmchen-Granaten ergänzen. So könnt ihr im Eifer des Gefechts schnell ein Gebäude niederreißen oder in Band stecken, um so eure Feinde ins Verderben zu stürzen.

Beachtet dabei: Bei dieser Liste handelt es sich um eine Zusammenstellung der Waffen, die zwar von mir und vielen anderen auch als die “aktuell besten” deklariert werden – das muss aber nicht zwangsläufig auch für euch gelten. Wie immer kommt es am Ende auf den persönlichen Geschmack, individuelle Vorlieben und auch ganz einfach darauf an, ob ihr mit der jeweiligen Waffe überhaupt klar kommt oder nicht. Nur weil viele sie gut finden oder die Werte top sind, heißt es nicht automatisch, dass ihr so damit zurechtkommen werden, dass sie auch für euch starkt performt.

Falls ihr andere Waffen im Auge habt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren davon berichten.