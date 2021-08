Heute, am Dienstag, dem 31. August, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 17.50 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch? Wir von MeinMMO berichten euch von den Neuerungen.

Was passiert heute in Fortnite? Update 17.50 wurde in der Nacht von Fortnite Status angekündigt (via. Twitter) und erscheint noch heute am Dienstag. Der Patch soll der letzte dieser Saison werden.

Damit ihr das nicht verpasst, aktualisieren wir von MeinMMO den Artikel für euch, damit ihr immer die neusten Informationen habt.

Fortnite-Server gehen in Downtime – wann und wie lange?

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10.00 Uhr unserer Zeit heruntergefahren um Update 17.50 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr nicht mehr eine Runde starten.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind dann eine Weile offline und das Spielen ist nicht möglich, die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden betragen. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Natürlich kann es bei solchen Arbeiten immer auch zu technischen Problemen und Verzögerungen kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden und halten den Artikel entsprechend aktuell.

Wann kommen die Patch Notes? Wie man es von Epic Games kennt, werden keine Patch Notes erwartet. Spieler werden selbst auf Entdeckungstour geschickt, um Neuerungen des jeweiligen Updates aufzudecken.

Falls jedoch Informationen von Epic Games erscheinen sollten, werden wir euch davon Berichten.

Welche neuen Inhalte bringt Update 17.50?

Bislang veröffentlichte Epic Games keine Informationen zu diesem Update – Hypex ein bekannter Leaker der Fortnite-Szene (via. Twitter) jedoch erwähnte im Vorfeld, das im neuen Update 17.50 Daten des neuen Live-Events aufgespielt werden. Diese werden verschlüsselt sein und keinem zugänglich gemacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wir können uns also auf ein Live-Event für Season 7 freuen. Falls neue Informationen diesbezüglich veröffentlicht werden, wird MeinMMO diesen Beitrag dazu ergänzen.

Freut ihr euch schon auf die neue Season 8 die in zwei Wochen erscheinen wird? Und was erhofft ihr euch vom neuen Live-Event? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.