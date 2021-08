Fortnite: Greif-o-tron finden und richtig nutzen – So geht’s

Seit dem letzten Patch 17.30 lässt sich in Fortnite eine neue Waffe benutzen. Es handelt sich um den Greif-o-Tron. Wo ihr das Gadget am besten findet und wie ihr es am sinnvollsten nutzen könnt erfahrt ihr hier.

Um welche Waffe handelt es sich? Es geht um die Waffe „Greif-o-Tron“. Das ist eine neue Waffe die im passenden futuristischen Alien-Design extra für Season 7 entworfen wurde.

Die wichtigsten Infos zum Greif-o-Tron

Wo finde ich ihn? Der Greif-o-Tron lässt sich mit etwas Glück überall finden. Es gibt keinen spezifischen Ort wo er mit Sicherheit spawnt. Am besten lasst ihr euch von einem der großen Ufos entführen und habt somit die Chance am Ende aus den Kisten eine zu ziehen oder ihr öffnet so viele Kisten wie möglich während eines Matches.

Was kann die Waffe? Die Waffe ist nichts anderes als ein kompakter Traktorstrahl, mit dem ihr Gegenstände zu euch ziehen, vor euch hertragen oder wieder auf Ziele zurückstoßen könnt.

So sieht der Greif-o-Tron in Fortnite aus

Wie setze ich ihn am besten ein? Da die Waffe manchmal ihre Tücken hat, solltet ihr am besten wissen, wie man sie richtig einsetzt und wann.

Ihr könnt fast alles anheben was nicht niet- und nagelfest ist. Von Sträuchern bis hin zu Felsformationen lässt sich alles anheben und fortschmeißen. Sogar Automaten kann man tragen und seinen Mates zur Verfügung stellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Hier befördert ein Spieler einen Automaten ins Gebäude, um seinen Kollegen Heilung zu geben

Ihr solltet am besten eher kleinere Gegenstände anheben und diese Projektile dann als Geschoss auf eure Gegner schmeißen. Da das Gewicht des Gegenstands möglichst gering ausfallen sollte, um ihn so weit wie möglich werfen zu können, wären größere Objekte wie Felsformationen oder Autos eher unvorteilhaft in der Nutzung.

Der Greif-o-Tron ist ein cooles futuristisches Gerät, das in manchen Situationen punkten kann und eine Überlegung wert wäre. Da es sich aber eher um ein spaßiges Gadget handelt, wäre ein solides Sturmgewehr oder eine Pumpe besser ihn eurem Loadout aufgehoben.

Was haltet ihr vom Greif-o-Tron? Habt ihr damit schon coole Sachen angestellt oder findet ihr das, das Gerät unnötig ist und ihr lieber andere Waffen bevorzugt? Lasst es uns wissen.