Bald startet in Fortnite die neue Season 8 und mit ihr wird die alte Season 7 durch ein großes Live-Event abgelöst. Was uns im Event erwartet und wann dieses startet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Das steht uns bevor: Nun wüten die Aliens schon eine ganze Weile auf Fortnites Battle-Royal-Insel herum, und das rücksichtslos und zerstörerisch. IO, die Organisation, die sich nun gegen die Aliens zur Wehr setzten möchte, hat einen Plan das Mutterschiff zu vernichten, um so die Bedrohung der Aliens zu beseitigen. Diese Mission wird den Spielern sicher im Live-Event aufgetragen.

Das erwartet uns im Live-Event „Himmelsfeuer“ in Season 7

Die Fans haben schon seit Wochen fleißig für die Untergrundorganisation-IO verdeckte Aufträge erledigt. Diese gab es in Form von wöchentlichen Aufgaben, die man an Münztelefonen zugeteilt bekam. Die gesammelten Informationen ermöglichen es uns nun das Mutterschiff ein für allemal zu beseitigen.

Interaktive Mission: Der offizielle französische Twitter-Account von Fortnite besätigte, dass die Operation „Himmelsfeuer“ auf Englisch „Skyfire“ interaktiv sein wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Frage: “Falls ich es richtig verstanden habe, wird das ein interaktives Event sein wie bei Galactus?” Antwort: “Ja!”

Wir können also das Event nicht nur beobachten, sondern auch gewisse Vorgänge selbst aktivieren und steuern. Das hat Epic Games auch mit dem damaligen Galactus Live-Event veranstaltet. Dort konnten wir mit einem modifizierten Battle-Bus rumfliegen und gegen Galactus kämpfen.

Das ist der Plan: Wie Epic Games schon in Fortnite anteasert, wird IO, die schwebenden Corny Complex Inseln mit Bomben bestücken.

Auf dem Teaser-Bild sieht man die bomben unter den Inseln.

Ob wir uns während des Live-Events jedoch trotzdem ins Mutterschiff begeben werden, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass wir auf einer Geheimmission sein werden, um diese Außerirdischen zu stoppen.

Vielleicht werden wir uns im Laufe des Events, ins Schiff begeben, um so eventuell Informationen bezüglich des eingesaugten Nullpunkts zu sichern. Fragwürdig erscheint auch die Entführung des Nullpunkts seitens der Aliens. Dies wird sich sicher im Laufe des Events klären.

Wann beginnt das Live-Event? Das Live-Event startet am 12.09.21 um 22 Uhr. Ihr solltet euch also schon früh in Fortnite einloggen, da der Andrang bestimmt groß sein wird.

Was haltet ihr von einem neuen Live-Event? Seid ihr darauf gespannt, was uns erwarten wird? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie eure Vorstellungen des Live-Events sind.