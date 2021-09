Season 7 neigt sich in Fortnite bald dem Ende zu und öffnet die Pforten für die neue 8. Season. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Dinge ihr definitiv noch vor der neuen Season erledigen solltet.

Das steht an: Am 12.09.21 wird die neue Season in Form eines Live-Events starten. Bis dahin habt ihr Zeit noch alle Aufgaben und Challenges bezüglich der alten 7. Season zu erledigen, um alle neuen Items einzusacken, die es freizuschalten gilt.

Den Battle-Pass fertig spielen

Eines Seite des Battle-Passes

Der Battlepass geht bis Stufe 100. Die Belohnungen lassen sich nun nicht wie gewohnt durch Level aufstiege freischalten, sondern, durch das Erspielen von Battlepass-Sternen. Mit diesen Sternen lassen sich dann nach Belieben die Belohnungen wählen.

Nachdem ihr Stufe 100 im Battlepass erreicht habt, gibt es noch eine extra Seite an Belohnungen. Auf dieser Seite schaltet ihr zusätzliche Versionen der Skins frei, die es im Battlepass zu erspielen gab. Um jede Belohnung freizuschalten benötigt ihr Stufe 200.

Wie bekomme ich diese Sterne? Ihr schaltet sie durch jedes aufgestiegene Level im Battlepass frei. Pro Stufe, erhaltet ihr 5 Sterne.

Wie level ich schnell auf? Ihr könnt euch durch epische Aufträge schnell leveln. Diese gibt es gegen Ende der Season nur zuhauf, dabei solltet ihr schnell zu euren nötigen XPs kommen.

Kymera fertig basteln und freischalten

Was ist ein Kymera? Es handelt sich hierbei um einen Alien-Skin. Diesen Skin gab es im Battlepass auf der ersten Stufe. Er bietet aber nicht nur ein cooles aussehen, sondern auch jede menge Auswahlmöglichkeiten. Von einem Vollbart bis hin zu verchromten Augen ist alles dabei.

Das ist der Alien-Skin

Wie schalte ich seine Stile frei? Ihr benötigt dazu nur Alien-Artenakte. Diese Artefakte lassen sich auf der ganzen Fortnite-Map verstreut finden. Dazu haben wir ein Video mit den Fundorten für euch eingebettet.

Doch nicht nur das, ihr bekommt auch die Alienartefakte mit etwas Glück aus den kosmischen Truhen.

Supermans Aufgaben und Stile freischalten

Der geheime Skin der 7. Season ist Superman auch bekannt als Clark Kent und mit ihm kommen auch Challenges, indem ihr seine Items und Stile freischaltet.

Clark Kent – Superman

Wie bekomme ich ihn? Dafür müsst ihr zuerst Clark Kent freischalten. Wir von MeinMMO listen euch hier alle Aufgaben zu Supermann auf, damit ihr Zeit spart und nicht unnötig suchen müsst.

Schließe Aufträge von Clark Kent, Gepanzerten Batman oder Beast Boy ab (1 Stück) – Belohnung: Emoticon “Die Pflicht ruft”

Schließe Aufträge von Clark Kent, Gepanzerten Batman oder Beast Boy ab (3 Stück) – Belohnung: Spraymotiv “Superman-Emblem”

Schließe Aufträge von Clark Kent, Gepanzerten Batman oder Beast Boy ab (5 Stück) – Belohnung: Outfit “Clark Kent”

Gleite als Clark Kent durch Ringe (5x) – Belohnung: Rücken-Accessoire “Daily Planet”

Nutze als Clark Kent eine Telefonzelle (1x) – Belohnung: Integriertes Emote “Geheime Identität” (verwandelt Clark Kent in Superman)

Schließe epische Aufträge ab (63 Stück) – Belohnung: Hängegleiter “Kal-Els Cape”

Schließe epische Aufträge ab (68 Stück) – Belohnung: Superman Bannersymbol

Schließe epische Aufträge ab (73 Stück) – Belohnung: Ladebildschirm “Kryptons letzter Sohn”

Schließe epische Aufträge ab (78 Stück) – Belohnung: Spitzhacke “Splitter der Einsamkeit”

Schließe epische Aufträge ab (84 Stück) – Belohnung: Stil “Clark Kent (Schatten)” für den Skin “Clark Kent”

Neues Event – Werdet Beutefreunde

Worum geht es in diesem Event? Eure Aufgabe ist es Matches mit freunden abzuschließen um so kostenlose Items für euch freizuschalten. Weitere Informationen gibt es auf Epic Games.

Das sind die Items zum Event (via. Twitter)

Was muss ich tun? Ihr müsst nichts weiter tun, als euch auf der Seite von Epic Games mit euren Daten anmelden. Somit registriert ihr euch für dieses Event und könnt sofort mit euren Freunden loslegen.

Wie bekomme ich Punkte? Ihr müsst pro Punkt, 10 Minuten in einer Runde im Battle-Royal verbringen. Dafür bekommt ihr 1 Punkt. Es gibt aber auch eine Methode die das alles verkürzt. Ihr könnt eine Zeit eingeben, in der ihr einen Boost an Punkten bekommt, für jede Runde die ihr mit euren Freunden zusammen zockt.

Die 7. Season neigt sich fast dem Ende zu und es bleibt kaum Zeit, um sich alles noch zu erspielen, also sputet euch, solange ihr noch könnt. Wie fandet ihr ansonsten die 7. Season? Hätte sie mehr Veränderungen auf der Map bringen sollen oder hat euch das Alien-Setting gefallen und hofft nur noch auf ein cooles Live-Event? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.