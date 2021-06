Der Battle-Pass der Season 7 in Fortnite ist voll mit coolen Skins. Doch es bleibt nicht nur bei diesen Skins, denn ihr könnt euch seltene Super-Stilvarianten für einige davon freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr die Skins aus dem Battle Pass der Season 7 bei Fortnite bekommt.

Was sind das für Skins? Im Battle-Pass der Season 7 könnt ihr euch verschiedene Skins wie Rick aus der Serie “Rick and Morty” oder den Alien Kymera freischalten. Doch wer seine Outfits weiter ausschmücken will, kann sie mit besonderen Stil-Varianten freischalten. In Season 7 gibt es die Varianten Silber, Gold und Prisma.

Der Battle-Pass funktioniert jetzt in Season 7 aber wieder anders, als davor. Ihr braucht nämlich Battle-Pass-Sterne, um euch die Gegenstände und Skins zu “kaufen”. Das neue System wirkt sich auch auf die besonderen Stil-Varianten aus, die ihr auf diese Weise freischalten müsst. Trotzdem werden die Stil-Varianten, wie auch in der vorherigen Season, erst nach Level 100 verfügbar.

Besondere Stilvarianten für Skins freischalten – So geht’s

Was müsst ihr machen? Damit ihr euch die Stil-Varianten freischalten könnt, müsst ihr zuerst die entsprechenden Skins aus dem Battle-Pass haben. In dieser Season könnt ihr für diese 5 Skins eine besondere Variante bekommen:

Sunny

Guggimon

ZYG

Doktor Slone

Rick Sanchez

Solltet ihr Level 100 erreicht haben, wird die Freischaltung dieser Skins aus dem Battle-Pass kein Problem sein – kauft sie einfach mit euren verdienten Battle-Pass-Sternen. Danach müsst ihr jedoch leveln, denn für die Super-Stilvarianten werdet ihr viele Sterne brauchen. So sehen die Varianten aus:

So sehen die seltenen Stilvarianten in Season 7 aus

Bild-Quelle: Twitter iFireMonkey

Wie viele Level braucht man insgesamt? Durch das neue System wird die Berechnung der benötigten Level ein bisschen komplizierter – vorher gab es einfach ein bestimmtes Level, bei dem man den Skin freischaltete. Nun wird dies aber so berechnet:

Um alle benötigten Skins freizuschalten braucht ihr mindestens Level 100

Danach braucht ihr noch 40 Level , um euch genügend Gegenstände aus dem Battle-Pass freizuschalten

, um euch genügend Gegenstände aus dem Battle-Pass freizuschalten Erst nach dieser Freischaltung bekommt ihr Zugriff auf die besonderen Stilvarianten

Eine Stilvariante kostet 20 Battle-Sterne – also 4 Level

Der Kauf von allen Stilvarianten für alle verfügbaren Skins kostet euch dann 60 Level

Wenn ihr also alle 3 Stilvarianten für die 5 Skins haben möchtet, müsst ihr in Season 7 Level 200 erreichen. In unserem Level-Guide findet ihr einige Tipps, wie ihr schneller leveln könnt:

Fortnite: Battle-Pass schnell leveln – Fix auf Level 100 in Kapitel 2

Das neue System macht die Berechnung zwar komplizierter, aber für die Freischaltung ist es besser für euch. Ihr müsst nämlich “nur noch” Level 200 erreichen. In vorherigen Seasons musste man zum Teil bis Level 230 grinden, um alle Stilvarianten freizuschalten.

Wenn ihr euch also der Herausforderung stellen wollt, habt ihr noch einiges zu tun, nachdem ihr Level 100 erreicht habt. Ganz einfach wird das sicher nicht, aber wer weiß, vielleicht hat man dann ja nach der Season einen der seltensten Skins in Fortnite.